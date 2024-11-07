Kocaeli TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında arsa tahsis tarihleri ve Kocaeli'deki TOKİ arsalarının teslim tarihleri vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. TOKİ arsa tapu teslim süreçleri, projenin ilerleme durumuna göre illere özel olarak belirlenmekte. TOKİ, İlk Evim Arsa projesi kapsamında Kocaeli'deki müstakil ve müşterek arsa teslim tarihine ilişkin takvimi açıkladı. İşte ilçelere göre teslimat tarihi…
Kocaeli'de TOKİ İlk Evim Arsa Projesi kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar, arsa tahsis tarihleri ve tapu teslim işlemleri hakkında merakla beklenen gelişmeleri yakından takip ediyor. Kocaeli TOKİ ilk evim arsa tahsis tarihleri ve TOKİ ilk evim arsaların ne zaman teslim edileceği gibi soruların cevapları TOKİ tarafından açıklanmaka. TOKİ, "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında Kocaeli'deki müstakil ve müşterek arsa teslimatlarına ilişkin takvimi açıkladı. İşte ilçelere göre teslimat tarihi.
Kocaeli TOKİ ilk evim arsa tahsis tarihleri
KOCAELİ KANDIRA Müstakil + Müşterek 70 280 Temmuz 2025
KOCAELİ KÖRFEZ Müstakil + Müşterek 230 0 Mart 2025
KOCAELİ KÖRFEZ Müşterek 0 278 Aralık 2024
KOCAELİ KÖRFEZ Müşterek 0 642 Haziran 2025
TOKİ Arsa ödeme planı
Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır. Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır. Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.
Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır. İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.
Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir. İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir. Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır. İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.
TOKİ arsalarına ev yapımı ne zaman başlayacak?
Arsa tapu tescil belgesini alan vatandaşlar, konut inşaatına başlayabilecekler. Konutlar, 350 ile 500 metrekarelik arsalarda en fazla brüt 150 metrekare olacak ve zemin artı 4 veya artı 5 katı geçmeyecek.
TOKİ ilk evim arsasına kaç yılda ev yapılması zorunlu?
Kampanya duyurulduğunda arsaların 2 yıl içinde teslim edileceği vaat edilmişti ve bu süreç şimdi başladı. Konutlar için de 2 yıl içinde tamamlama şartı getirildi. İki yılda konutunu bitiremeyen hak sahiplerinden arsa bedelinin yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.
Tahsis nedir?
Tahsis; bazı taşınmazlar ile ilgili olarak şahıslara verilen haklardır. İmar ve gecekondu yönetmelikleri içerisinde belirlenen kurallar nezdinde belediye, hazine, il özel idaresi, vakıflar ve diğer kamu kurumlarının sahip olduğu taşınmazların ilgili şahıslara ayrılmasına ya da verilmesine de tapu tahsisi denir. 2981 sayılı kanun gereğince tapu tahsisi, kişilere mülkiyet hakkı verebilir.