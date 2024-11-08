Pasaportsuz seyahat edilecek ülkeler tek tek sıralandı

2024 yılında Türkiye vatandaşlarının sadece kimlik kartıyla, pasaport olmadan seyahat edebileceği ülkeler, pasaportu olmayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu uygulama, Türkiye’ye yakın ve turistik ülkeleri pasaportsuz gezmek isteyenler için büyük bir kolaylık sağlıyor. İşte, 2024 yılında Türkiye’den kimlikle gidilebilecek ülkeler...

1 /8 Bu ülkelere seyahat ederken, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının geçerli olması yeterli oluyor. Seyahat planı yaparken güncel bilgilere ve gümrük giriş-çıkış koşullarına dikkat etmek gerekiyor.

2 /8 AZERBAYCAN Türkiye ile güçlü kültürel bağlara sahip olan Azerbaycan, Kafkasya bölgesinde yer alıyor. Başkenti Bakü olan bu ülke, kimlikle seyahat edilebilen ülkeler arasında yer alıyor. Azerbaycan’a kimlikle seyahat, özellikle Bakü’nün zengin tarihi ve modern yapılarıyla dikkat çekiyor.

3 /8 GÜRCİSTAN Karadeniz’in doğu kıyısında yer alan Gürcistan, zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle tanınır. Türkiye vatandaşları, Tiflis’in büyüleyici atmosferini pasaportsuz keşfedebilirler. Gürcistan, kimlikle seyahat imkanı sunan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

4 /8 MOLDOVA Doğu Avrupa’da yer alan Moldova, 2024 yılında Türkiye vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülkelerden biridir. Başkenti Kişinev olan Moldova, şarap üretimiyle ünlü olup, bu konuda derin bir tarihsel mirasa sahiptir.

5 /8 UKRAYNA Zengin tarım toprakları ve tarihi dokusuyla bilinen Ukrayna, 2024 yılında kimlikle seyahat edilebilecek ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye vatandaşları, Kiev başta olmak üzere Ukrayna’nın birçok bölgesini pasaportsuz ziyaret edebilir.

6 /8 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) Türkiye vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği bir diğer ülke de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Kıbrıs’ın eşsiz plajları ve tarihi yerleri, Türk vatandaşları için pasaportsuz bir tatil fırsatı sunuyor.

7 /8 PASAPORT ÜCRETLERİ 2025 NE KADAR? İlk belirlemelere göre yeni yılda pasaport harcı; 6 ay: 2.351,87 TL 1 yıl: 3.439,03 TL 2 yıl: 5.644,03 TL 3 yıl: 8.012,89 TL 4 yıl ve üzeri: 11.281,85 TL Pasaport defteri: 1.137,31 TL olarak hesaplandı.