EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 4 veri netleşti! SSK-Bağkur en düşük emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak?

Emekliler için Ocak 2025 maaş zammı gündemdeki yerini koruyor. Açıklanan ilk dört aylık enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı hakkında ilk ipuçları ortaya çıktı. 4A, 4B ve 4C statüsündeki emekliler, en düşük maaş tutarlarının ne kadar artacağını merakla bekliyor. Uzmanlar, enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenecek zam oranı için tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Peki SSK-Bağkur en düşük emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak?

1 /6 "SSK-Bağkur en düşük emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak 2025'te emekli maaşlarına yapılacak zam için geri sayım sürüyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek yeni maaşlarını merakla bekliyor. Mevcut verilere göre yapılacak zam oranı yıl sonu enflasyonuna göre netleşecek. Öte yandan, en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye yükselip yükselmeyeceği de emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

2 /6 EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU! Ekim ayı enflasyon rakamı 2,88 olarak açıklandı. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında enflasyon 8,92 olarak hesaplanmıştı.

3 /6 Ekim ayı enflasyon verisinin eklenmesi ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı 4 aylık enflasyon oranı 12,06 oldu.

4 /6 2025 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK? 4 aylık verinin kesinleşmesi ile birlikte emeklilerin alacağı zam oranı şu an için 12,06 oldu. Bu orana Kasım ve Aralık ayı enflasyon verisi eklendikten sonra nihai zam oranı ortaya çıkacak.

5 /6 Kasım ve Aralık aylarında her ay yüzde 2 enflasyon çıkarsa zam oranı 15,8 olacak. Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 3 olarak gerçekleşirse 17,8 enflasyon zammı almış olacak.