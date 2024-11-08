Özel'e 'padişah' benzetmesi yapan Oğuz Kaan Salıcı'ya CHP'den yanıt: Katıksız bir kibir gözü dönmüş bir ihtiras

“Geçmişte partimizde önemli görevlerde bulunmuş bir milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı ve partimizin siyasi stratejisi hakkında çıktığı bir TV yayınında haksız eleştiri ve ithamlarda bulunması, parti üyeliği ve sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, bu durum basın tarafından sorulduğunda

CHP Genel Başkanının buna cevap vermemesini beklemek ne akılla ne mantıkla izah edilebilir Sayın Oğuz Kaan Salıcı.

Bu durum olsa olsa katıksız bir kibrin, gözü dönmüş bir ihtirasın eseri olabilir.