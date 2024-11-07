Kılıçdaroğlu'nun son ittifak çabası

İstanbul'daki olaylı kamp ve Esenyurt krizinin ardından CHP'de olağanüstü kurultay için Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yeni bir adım geldi. CHP'nin eski lideri, Ocak 2025'te açıklanacak olan 'olağan kurultay' takviminden önce partiyi seçimli olağanüstü kurultaya götürmek için Ekrem İmamoğlu ile yeniden temasa geçti.





TELEFONLA GÖRÜŞÜYORLARDI

CHP kaynakları, ikilinin bir süredir telefonla görüştüğünü ancak yüz yüze bir görüşmenin olmadığını söyleyerek, "Niyet var ama henüz sonuçlanmış bir girişim yok" dedi. Kılıçdaroğlu kanadındansa "Siyasette hiç bir şey imkânsız değil, anlaşma ihtimali var" değerlendirmesi geldi. Genel Merkez kaynakları ise "Kılıçdaroğlu son kez ittifak kurmak için çabalıyor" yorumunda bulundu.





Ekrem İmamoğlu

CHP Genel Başkanı gibi

Esenyurt krizi sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı olarak başkente çıkarması CHP Genel Merkezi'ni endişelendirdi. CHP'deki muhalifler, İmamoğlu'nun gerçek bir genel başkan gibi hareket ettiğini söyleyerek, Özel'in imajının örselendiğini ifade etti.

Ana muhalefet içindeki yönetim karşıtları, "İmamoğlu, kimin lider olduğunu herkese gösterdi. Genel başkan gibi geldi, genel başkan gibi ağırlandı" yorumunda bulundu. Kaynaklar, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için ilk ciddi adımın önceki gün atıldığını iddia etti.





DEM TABANINA OYNUYOR

Kaynaklar, "İmamoğlu, TBB Başkanlığı'nın getirdiği siyasi pozisyonu daha etkin kullanmak isteyecektir. Genel başkanları ziyaret etmesini bir başlangıç olarak düşünüyoruz. Bölgeyi ziyaret edeceğini söylemesi Ahmet Türk'ü halen meşru başkan göreceğini ifade etmesi sadece DEM Parti tabanında değil daha geniş kesimlerde karşılık görecek bir siyasi çıkıştır" değerlendirmesinde bulundu.











