Gergin buluşma: İmamoğlu DEM turunda

İBB Başkanı İmamoğlu, DEM Partili belediyelere kayyum atanmasına tepki olarak 6’lı Masa'daki ortaklar ile görüştü. İmamoğlu-Özel görüşmesi ise dikkat çekti. Özel, TBMM’deki makam odasında ağırladığı İmamoğlu’nu bir süre kapıda bekledi. 45 dakikalık görüşmeden servis edilen fotoğrafta ise gergin bakışlar vardı.
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı sıfatını kullanarak DEM Partili belediyelere kayyum atanmasına tepki olarak siyasi tura çıktı. Eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde ortak hareket ettiği liderlerle görüşmesi dikkat çekti.
TÜRK’Ü ÇAĞIRMA İNADI
İmamoğlu'nun Ankara'daki ilk durağı TBB oldu. TBB Encümen Toplantısına katılan İmamoğlu, ardından yaptığı açıklamada, encümen toplantılarına Ahmet Türk'ü davet etmeye devam edeceklerini söyledi. İmamoğlu ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü. 45 dakika süren görüşmeden sonra basına servis edilen fotoğraflarda, ikilinin tavırlarındaki gerginlik dikkat çekti. İmamoğlu daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.
Özel'den eskiye döndük itirafı
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP Grup Toplantısında konuştu. 31 Mart seçimlerine nazaran partisinin oylarındaki düşüşten kurultay tartışmalarını sorumlu tutan Özel, "Eylül ayında oylarımız düşmüş biz içe kapanıp kurultay konuşunca. Kurultay delege deyince seçmen 'Eyvah' demiş, 'Yine eskiye mi dönüyor, birbirleriyle mi uğraşacak bunlar' demiş. Ama sadece eylülde düşmüş. Ekim ayında yine 1'inci parti olduk" diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara temaslarını 'fevkalade isabetli' bulan Özel, kayyumların antidemokratik olduğunu belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmamoğlu'na randevu vermemesini ise "İstenilen randevu siyasi, şahsi değil" dedi. Bir kez daha sokak çağrısı yapan Özel, "Eylem yapmayacağız deyip, oyuna gelmeme oyununa gelmeyeceğim. Hakkımızı arayacağım ama demokratik sınırlar dışına çıkmayacağız" ifadelerini kullandı.
MEMURLAR EYLEME ÇAĞIRIYOR!
CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından yaşanan olayların ardı arkası kesilmiyor. Dün sabah saatlerinde CHP’li bazı yöneticiler güvenlik gerekçesiyle barikatlarla kapatılan ana kapıdan belediye binasına giriş yapmaya çalıştı. Şahısları, polis ekipleri alandan uzaklaştırdı. Öte yandan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un atanmasına tepki için sosyal medya üzerinden örgütlenerek eylem çağrıları yapılmaya başlandı. Eski CHP İlçe Başkan Yardımcısı olan ve şu an Afet İşleri Müdürlüğü yapan Gülşah Daş, İşletme ve İştirakler Müdürü Arman Yağmur, Gelirler Müdürü Ümit Aslan başta olmak üzere bazı belediye çalışanları sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrılarla Esenyurtlu vatandaşları ‘Demokrasi Nöbeti’ne davet ediyor.