Gergin buluşma: İmamoğlu DEM turunda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP Grup Toplantısında konuştu. 31 Mart seçimlerine nazaran partisinin oylarındaki düşüşten kurultay tartışmalarını sorumlu tutan Özel, "Eylül ayında oylarımız düşmüş biz içe kapanıp kurultay konuşunca. Kurultay delege deyince seçmen 'Eyvah' demiş, 'Yine eskiye mi dönüyor, birbirleriyle mi uğraşacak bunlar' demiş. Ama sadece eylülde düşmüş. Ekim ayında yine 1'inci parti olduk" diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara temaslarını 'fevkalade isabetli' bulan Özel, kayyumların antidemokratik olduğunu belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmamoğlu'na randevu vermemesini ise "İstenilen randevu siyasi, şahsi değil" dedi. Bir kez daha sokak çağrısı yapan Özel, "Eylem yapmayacağız deyip, oyuna gelmeme oyununa gelmeyeceğim. Hakkımızı arayacağım ama demokratik sınırlar dışına çıkmayacağız" ifadelerini kullandı.