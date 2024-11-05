CHP’nin DEM’e ihtiyacı yok

Ocak 2024'teki CHP Parti Meclisi'ni basan ve ön seçim yapılmadığı için Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile tartışan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, bu kez DEM Parti ile ortak miting düzenlenmesini eleştirdi. Toplantıda, DEM Parti'den "29 Ekim'i kutlamayanlar" ve "Bayrağımızı asmayanlar" diye söz eden Çakır, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç'un CHP otobüsünün üstünde konuşmasını tasvip etmediğini söyledi: "Atatürk'ün kurduğu partinin otobüsünün üstüne çıkaramazsınız. CHP'nin DEM Parti'ye ihtiyacı yok. Helale haram katıyorsunuz."