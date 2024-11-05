CHP’nin DEM’e ihtiyacı yok

CHP'nin İstanbul'daki 3 günlük milletvekili çalışma kampı pazar günü sona erdi. Esenyurt krizinin gölgesinde geçen CHP kampında, tutuklanarak cezaevine gönderilen ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer'e yönelik eleştiriler de yapıldı.
Ocak 2024'teki CHP Parti Meclisi'ni basan ve ön seçim yapılmadığı için Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile tartışan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, bu kez DEM Parti ile ortak miting düzenlenmesini eleştirdi. Toplantıda, DEM Parti'den "29 Ekim'i kutlamayanlar" ve "Bayrağımızı asmayanlar" diye söz eden Çakır, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç'un CHP otobüsünün üstünde konuşmasını tasvip etmediğini söyledi: "Atatürk'ün kurduğu partinin otobüsünün üstüne çıkaramazsınız. CHP'nin DEM Parti'ye ihtiyacı yok. Helale haram katıyorsunuz."
Ankara çıkarması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Ankara’da. Başkentte Türkiye Belediyeler Birliği’nin kayyum gündemiyle yapılan olağanüstü toplantısına başkanlık edecek olan İmamoğlu, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin genel merkezlerini de ziyaret edecek. İmamoğlu bu kapsamda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. İBB Başkanı’nın yarın yapılacak CHP Grup Toplantısı’na katılmayacağı tahmin ediliyor.