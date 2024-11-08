2024'ün en iyi SUV model araçları açıklandı: İlk sırada bakın hangisi var?

SUV araçlara olan talep, özellikle güç ve performans arayışındaki sürücüler arasında hızla artıyor. Büyük boyutları, güçlü motorları ve araziye uyum kabiliyetleriyle öne çıkan SUV’lar, yeni nesil teknolojilerle yakıt verimliliğinde otomobillere yaklaşarak tercih ediliyor. Dünya genelinde satış rekorları kıran SUV modelleri, Türkiye pazarında da hızla yaygınlaşıyor. Türkiye’de SUV satışları, çok yönlü özellikleri sayesinde otomobil satışlarını geride bırakırken, artan model çeşitliliği tüketicileri en iyi SUV'u bulma arayışına yöneltiyor.
ABD merkezli otomobil inceleme platformu iSeeCars, bu yılın en iyi SUV modellerini belirlediği araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Listenin zirvesinde yer alan model, araç sahiplerini şaşırtarak dikkatleri üzerine çekti. Kullanıcı memnuniyeti, güvenlik ve dayanıklılık kriterlerine göre hazırlanan listede birçok popüler SUV modeli öne çıkarken, sıralama hem ABD’de hem de dünya genelinde araç alıcıları için önemli bir rehber niteliği taşıyor.
10 - Chevrolet TrailBlazer
8.9 puan
9 - Jeep Wrangler Unlimited Hybrid
9.0 puan
8 - Honda CR-V
9.0 puan
7 - Chevrolet Tahoe
9.1 puan
6 - Chevrolet Suburban
9.1 puan
5 - Ford Flex
9.2 puan
4 - Honda Pilot
9.2 puan
3 - Toyota 4Runner
9.4 puan
2 - Toyota Sequoia
9.7 puan
1 - Toyota Land Cruiser
9.9 puan