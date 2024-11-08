Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 10 yeni ürün eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimi ile sağlığı tehlikeye düşüren, taklit ve tağşiş yapan gıda sahtekarları ifşa oldu. Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sahtecilik ortaya çıktı. İşte o liste...

1 /7 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye düşüren, taklit ve tağşiş yapan gıda sahtekarları listesi güncellendi.

Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 737'ye sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 132'ye yükseldi.

2 /7 Tarım ve Orman Bakanlığı güncellenen taklit-tağşiş gıdalar listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 10 yeni ürün eklendi. Çeşitli kentlerde faaliyet gösteren restoranların isim isim listelendi. Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sahtecilik ortaya çıktı.



3 /7 Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 721'den 733'e çıktı. İşte listedeki o firmalar...

4 /7 7-8 Kasım'da sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde toplam 19 marka taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda ise toplam 16 marka bulunuyor.

Bakanlığın son testlerinde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.

5 /7 İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

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