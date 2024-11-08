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Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

17:158/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD, Elazığ merkezde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliğinin 16.22 km olduğu kaydedildi.

Depremin Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Batman gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Yerlikaya'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada,
"Elazığ’da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"
ifadelerine yer verdi.



#Elazığ
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