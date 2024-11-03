Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Selanik açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Yunanistan açıklarında saat 20.03'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ege Denizi'nde Selanik açıklarında meydana gelen depremin yerin 6.45 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Yunanistan
'ın
Selanik şehri
açıklarında saat 20.03'te 5.3 büyüklüğünde
deprem
meydana geldi.
Ege Denizi'ndeki sarsıntıya ilişkin detayları
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
duyurdu.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin 6.45 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
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