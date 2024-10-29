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Antalya açıklarında korkutan deprem

Antalya açıklarında korkutan deprem

Semih Bozkuş
19:5829/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de Antalya açıklarında saat 19.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre depremin derinliği 7.6 kilometre olarak ölçüldü.

Antalya açıklarında saat 19.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Korkutan depreme ilişkin detayları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurdu.

AFAD'ın X hesabından yapılan paylaşımda depremin derinliğinin 7.6 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi.




#Deprem
#AFAD
#Antalya
#Akdeniz
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