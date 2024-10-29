Antalya açıklarında korkutan deprem

Adana'da Çukurova Üniversitesi'nden (ÇÜ) Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, Kozan'daki 5 büyüklüğündeki depremin Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçısı olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yaşandığı 6 Şubat 2023 tarihinden günümüze kadar deprem bölgesinde 100 binin üzerinde artçı sarsıntı olduğunu belirterek, "Bölgede stresin azalmasıyla ilgili 2 yılı da aşabilecek bir süre daha artçı sarsıntıların oluşması olağandır” dedi.