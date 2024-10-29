Antalya açıklarında korkutan deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de Antalya açıklarında saat 19.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre depremin derinliği 7.6 kilometre olarak ölçüldü.
Antalya açıklarında saat 19.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Korkutan depreme ilişkin detayları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurdu.
AFAD'ın X hesabından yapılan paylaşımda depremin derinliğinin 7.6 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi.
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