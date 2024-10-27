Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.









Çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin detayları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) paylaştı.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin 20.13 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.













Panikleyen vatandaşlar kendini sokağa attı

Korkutan deprem nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar da soluğu sokakta aldı.

Bazı vatandaşlar yol kenarında beklerken kimilerinin ise parklara gittiği görüldü.

Vali Köşger'den ilk açıklama

Adana Valisi Yavuz Köşger, çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin açıklamada bulundu.

X hesabından paylaşımda bulunan Köşger, olumsuz bir duruma rastlanmadığını belirterek, "Allah beterinden korusun." dedi.

Köşger yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kozan ilçemiz merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş olup an itibari ile tespit edilen olumsuz bir durum yoktur.

Geçmiş olsun Kozan Allah beterinden korusun."





Kozan ilçemiz merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş olup an itibari ile tespit edilen olumsuz bir durum yoktur.

Geçmiş olsun Kozan Allah beterinden korusun. — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) October 27, 2024

"AFAD ekipleri sahada"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını ve an itibariyle herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adana’nın’ın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."





Adana’nın’ın Kozan ilçesinde 5️⃣.0️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Depremden etkilenen… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2024

Deprem Osmaniye'de de hissedildi

Merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5.0 büyüklüğündeki deprem Osmaniye'de de hissedildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz yaptığı açıklamada, “Saat 20.07'de Adana Kozan'da meydana gelen 5.0 şiddetindeki deprem Osmaniye'mizde de hissedildi. Allah'a şükürler olsun şu ana kadar bir olumsuzluk yoktur. Takibimiz devam etmektedir. Osmaniye'mize, Adana'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.







