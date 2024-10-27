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Ayvacık'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Ayvacık'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

18:0627/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre, deprem deniz seviyesinin 9.02 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, saat 17.56'da, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.56'da, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


#Çanakkale
#deprem
#Ayvacık

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