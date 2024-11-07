Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında Konya’da müstakil ve müşterek arsa teslim tarihine ilişkin takvimi açıkladı. İşte Konya ilçelere göre TOKİ ilk evim arsa tapu teslimat tarihi…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen İlk Evim, İlk İşyerim, İlk Evim Arsa projesi çerçevesinde Türkiye genelinde ilk evim arsa projesi öngörülen tapu teslim tahsis tarihlerini açıkladı. Peki Konya TOKİ ilk evim arsa tapuları ne zaman verilecek? İşte Konya ilk evim arsa projesi tahsis tarihleri.
Konya TOKİ arsa tahsis tarihleri
KONYA AKŞEHİR Müstakil + Müşterek 409 45 SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
KONYA ALTINEKİN Müstakil + Müşterek 39 9 Mart 25
KONYA BEYŞEHİR Müstakil + Müşterek 570 96 Şubat 25
KONYA BOZKIR Müstakil + Müşterek 67 9 Haziran 25
KONYA CİHANBEYLİ Müşterek 0 27 Şubat 25
KONYA CİHANBEYLİ Müstakil 93 0 Haziran 25
KONYA ÇELTİK Müstakil + Müşterek 9 3 Kasım 24
KONYA ÇUMRA Müstakil 133 0 Şubat 25
KONYA ÇUMRA Müstakil + Müşterek 195 42 Mart 25
KONYA DERBENT Müstakil + Müşterek 30 5 Kasım 24
KONYA DEREBUCAK Müstakil + Müşterek 19 2 Şubat 25
KONYA DOĞANHİSAR Müstakil + Müşterek 33 3 Şubat 25
KONYA EMİRGAZİ Müstakil + Müşterek 18 4 Şubat 25
KONYA EREĞLİ Müşterek 0 109 Mayıs 25
KONYA EREĞLİ Müstakil 1,006 0 Haziran 25
KONYA GÜNEYSINIR Müstakil + Müşterek 25 5 Haziran 25
KONYA HALKAPINAR Müstakil + Müşterek 30 2 Haziran 25
KONYA HÜYÜK Müstakil + Müşterek 23 5 Şubat 25
KONYA ILGIN Müstakil + Müşterek 163 16 Şubat 25
KONYA KADINHANI Müstakil + Müşterek 120 29 Şubat 25
KONYA KARAPINAR Müşterek 370 88 Mayıs 25
KONYA SARAYÖNÜ Müstakil + Müşterek 174 17 Mart 25
KONYA SEYDİŞEHİR Müstakil + Müşterek 258 33 Nisan 25
KONYA TUZLUKÇU Müstakil 3 0 Haziran 25
KONYA YALIHÜYÜK Müstakil 3 0 Haziran 25
KONYA YUNAK Müstakil + Müşterek 63 6 Haziran 25
TOKİ Arsa ödeme planı
Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
TOKİ arsalarına ev yapımı ne zaman başlayacak?
Arsa tapu tescil belgesini alan vatandaşlar, konut inşaatına başlayabilecekler. Konutlar, 350 ile 500 metrekarelik arsalarda en fazla brüt 150 metrekare olacak ve zemin artı 4 veya artı 5 katı geçmeyecek.
TOKİ ilk evim arsasına kaç yılda ev yapılması zorunlu?
Kampanya duyurulduğunda arsaların 2 yıl içinde teslim edileceği vaat edilmişti ve bu süreç şimdi başladı. Konutlar için de 2 yıl içinde tamamlama şartı getirildi. İki yılda konutunu bitiremeyen hak sahiplerinden arsa bedelinin yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.
Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır. Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır. Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.
Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır. İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.
Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir. İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir. Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır. İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.
Tahsis nedir?
Tahsis; bazı taşınmazlar ile ilgili olarak şahıslara verilen haklardır. İmar ve gecekondu yönetmelikleri içerisinde belirlenen kurallar nezdinde belediye, hazine, il özel idaresi, vakıflar ve diğer kamu kurumlarının sahip olduğu taşınmazların ilgili şahıslara ayrılmasına ya da verilmesine de tapu tahsisi denir. 2981 sayılı kanun gereğince tapu tahsisi, kişilere mülkiyet hakkı verebilir.