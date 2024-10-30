Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 8 ilçeye sahip Ağrı'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Ağrı'nın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Ağrı ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.