Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ağrı İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Ağrı'nın İlçe ve Mahalle Posta Kodları

Ağrı İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Ağrı'nın İlçe ve Mahalle Posta Kodları

20:1430/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ağrı posta kodları
Ağrı posta kodları

Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Ağrı'nın da posta kodu bulunmaktadır. 8 ilçeye sahip olan Ağrı, Türkiye'nin en büyük illerinden biri olarak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Ağrı'nın çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Ağrı'nın posta kodu kaçtır? Ağrı'nın il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.

Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 8 ilçeye sahip Ağrı'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Ağrı'nın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Ağrı ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Ağrı İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları

Ağrı'nın posta kodu 04000'dır.

Ağrı'nın İlçelerinin Posta Kodları

Ağrı ili, toplamda 8 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçeler şunlardır:

Ağrı (il merkezi)

Diyadin

Doğubayazıt

Eleşkirt

Hamur

Patnos

Taşlıçay

Tutak

Ağrı Telefon Kodu Nedir?

Ağrı telefon alan kodu “472” şeklindedir; Ağrı merkezi ve ilçeleri ile iletişim kurmak için öncelikle “0472” alan kodunu tuşlamanız gerekir.



#ağrı
#ağrı posta kodları
#posta kodları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Amasya'nın İlçe ve Mahalle Posta Kodları