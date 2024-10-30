Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Ağrı'nın da posta kodu bulunmaktadır. 8 ilçeye sahip olan Ağrı, Türkiye'nin en büyük illerinden biri olarak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Ağrı'nın çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Ağrı'nın posta kodu kaçtır? Ağrı'nın il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 8 ilçeye sahip Ağrı'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Ağrı'nın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Ağrı ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Ağrı İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları
Ağrı'nın posta kodu 04000'dır.
Ağrı'nın İlçelerinin Posta Kodları
Ağrı ili, toplamda 8 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçeler şunlardır:
Ağrı (il merkezi)
Diyadin
Doğubayazıt
Eleşkirt
Hamur
Patnos
Taşlıçay
Tutak
Ağrı Telefon Kodu Nedir?
Ağrı telefon alan kodu “472” şeklindedir; Ağrı merkezi ve ilçeleri ile iletişim kurmak için öncelikle “0472” alan kodunu tuşlamanız gerekir.