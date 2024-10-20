Ülkemizde her ilin kendine ait bir plaka kodu bulunur ve bu kodlar araçların hangi ile kayıtlı olduğunu gösterir. Bu plaka kodlarından biri de 04 numaralı plaka kodudur. Peki, 65 plaka kodu nerenin plakasıdır?Peki, 04 plaka nerenin plakası? 04 plaka kodu neresi, hangi il?
İşte 04 plaka koduna sahip il ve o şehir hakkında merak edilenler...
04 Plaka Nerenin?
Plaka kodları arasında yer alan 04 plaka Ağrı iline aittir. Plaka kodu 04 olan araçlar, Ağrı iline kayıtlı demektir. Ağrı, Doğu Anadolu bölgesinde yer alır. Geçmiş tarihte Karakilise, Ararat ve Karaköse gibi isimler almıştır. 1946 yılında ise Ağrı Dağı’ndan esinlenerek Ağrı ismi konulmuştur ve günümüzde hala bu isme sahiptir. Ağrı ilinin güncel belediye başkanı ise Savcı Sayan’dır. Ağrı ilinde 15 Nisan tarihi “İşgalden Kurtuluş Günü” olarak kutlanır. Ağrı ili Ağrı Ovası’nın kuzeyinde yer alır. Ağrı’da hava yolu ulaşımı için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı bulunur.
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plaka kodları
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Ağrı ili hakkında nüfus bilgisi, telefon kodu bilgisi ve ilçeleri gibi daha fazla detaya haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
Ağrı Nüfusu
Ağrı'nın Coğrafi Özellikleri
Ağrı Tarım Ürünleri
Ağrı'da Nereleri Gezebiliriz? İşte Ağrı'da Gezilecek Eşsiz Güzellikte Yerler
Ağrı Dağı
- Türkiye’nin en büyük dağıdır. Ağrı dağının zirvesi yaz aylarında bile kar ile kaplıdır.
Meteor Çukur
- Ağrı’da Doğubayazıt ilçesinin 35 km doğusunda ve Gürbulak gümrük kapısının kuzeydoğusunda yer alan bir doğal güzelliktir. 1988 yılında doğal sit alanı olarak tescillenmiştir.
Balık Gölü
- Ağrı’da Taşlıçay ilçesine 26 km ve Doğubayazıt ilçesine 60 km uzaklıkta bulunan ülkenin en yüksek rakımlı göllerinden birisidir. Gölün en derin bölümü 37 metredir.
Ağrı Telefon Kodu Bilgisi
Ağrı Posta Kodu Bilgisi
- Ağrı Merkez Posta Kodu: 04200
- Diyadin Posta Kodu: 04900
- Doğubayazıt Posta Kodu: 04400
- Eleşkirt Posta Kodu: 04600
- Hamur Posta Kodu: 04850
- Patnos Posta Kodu: 04500
- Taşlıçay Posta Kodu: 04800
- Tutak Posta Kodu: 04700
Ağrı'nın İlçeleri
- Ağrı (il merkezi)
- Diyadin
- Doğubayazıt
- Eleşkirt
- Hamur
- Patnos
- Taşlıçay
- Tutak
- Kırmızı plakalar olarak tabir edilen protokol plakaları kırmızı üzerine kabartmalı altın renkli yazılı olan plakalardır. Konuyla ilgili detaylar için “” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.