"HTS kaydı nedir, neler çıkar? HTS kayıtlarında konuşmalar görünür mü?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. HTS (Haberleşme Trafik Servisleri) kaydı, bir kişinin cep telefonu üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişim faaliyetlerinin kaydını tutan bir sistemdir. Bu kayıtlar, telefon görüşmeleri, SMS gönderimleri ve mobil internet kullanımına ilişkin detayları içerir. HTS kayıtları, arayan ve aranan numaralar, görüşme süreleri, mesaj gönderim bilgileri, kullanılan baz istasyonu bilgileri gibi unsurları içerir.

HTS raporları, ve içerikleri tüm bilgilerin alenen yazılması ve kolayca anlaşılmasına yönelik değil, teknik bilgileri barındırmaktadır. Baz istasyonlarının sinyal özelliklerinden, iletişimin karşılıklı olarak (arayan/aranan) değerlendirilmesi, tüm farklı iletişimlerin bir bütün olarak incelenmesi, raporların yorumlanması, rapordaki tüm numaraların istatistikinin çıkarılması, ulaşılıp ulaşılamayan görüşmelerin belirlenmesi, hattın sahibi ile kullanıcısının farklı olabilme ihtimalinin dosya kapsamından çıkarılarak değerlendirilmesi, baz istasyonlarının haritalaştırarak konum, hız, zaman gibi bilgiler yer alıyor. Bilgilerinin modellenmesi ve tüm bunlarla birlikte dosya kapsamında ki delil ve ifadelerin bu kayıtlarla örtüştürülerek gerek sanık yada şüpheli bazlı gerek tek tek arama bazlı gerekse de olay bazlı çelişkilerin ispatlarla ortaya konması ve bunların raporlanması sürecini kapsıyor.