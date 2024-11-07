Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde başlattığı "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında İzmir’de yer alan 6 bin 834 arsanın teslim tarihlerini açıkladı. İhtiyaç sahiplerini uygun fiyatlı arsa sahibi yapmayı hedefleyen bu projede, altyapı çalışmaları tamamlanan arsalar inşaat yapmaya hazır halde teslim edilecek. Peki TOKİ İzmir ilk evim arsalar ne zaman teslim edilecek? İşte İzmir TOKİ arsa tahsis tarihleri.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında İzmir’deki müstakil ve müşterek arsa teslimatlarına ilişkin takvimi açıkladı. İşte ilçelere göre TOKİ arsa teslim tarihi.
İZMİR KARABURUN Müstakil + Müşterek 50 190 Temmuz 25
İZMİR KEMALPAŞA Müstakil 190 0 Haziran 25
İZMİR KEMALPAŞA Müstakil + Müşterek 250 660 Temmuz 25
İZMİR KINIK Müstakil + Müşterek 61 7 Haziran 25
İZMİR KİRAZ Müstakil + Müşterek 68 11 Temmuz 25
İZMİR MENDERES Müstakil + Müşterek 410 1,364 Temmuz 25
İZMİR MENEMEN Müstakil + Müşterek 770 353 Temmuz 25
İZMİR ÖDEMİŞ Müstakil + Müşterek 530 56 Temmuz 25
İZMİR SELÇUK Müstakil + Müşterek 150 181 Temmuz 25
İZMİR TORBALI Müstakil + Müşterek 800 353 Temmuz 25
TOKİ Arsa tahsis bedeli ödeme planı
Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır. Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.
Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.
Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır. İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.
Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir. İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir. Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır. İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.
Tahsis nedir?
Tahsis; bazı taşınmazlar ile ilgili olarak şahıslara verilen haklardır. İmar ve gecekondu yönetmelikleri içerisinde belirlenen kurallar nezdinde belediye, hazine, il özel idaresi, vakıflar ve diğer kamu kurumlarının sahip olduğu taşınmazların ilgili şahıslara ayrılmasına ya da verilmesine de tapu tahsisi denir. 2981 sayılı kanun gereğince tapu tahsisi, kişilere mülkiyet hakkı verebilir.