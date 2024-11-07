Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 16 ilçeye sahip Giresun'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Giresun'un ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Giresun ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Giresun'un posta kodu kaç?

Giresun'un posta kodu 28100 'dır.

Giresun İlçelerinin Posta Kodları

Alucra posta kodu : 28700

Bulancak posta kodu : 28310

Çamoluk posta kodu : 28710

Çanakçı posta kodu : 28810

Dereli posta kodu : 28950

Doğankent posta kodu : 28510

Espiye posta kodu : 28600

Eynesil posta kodu : 28850

Giresun Merkez posta kodu : 28100

Görele posta kodu : 28820

Güce posta kodu : 28520

Keşap posta kodu : 28900

Piraziz posta kodu : 28340

Şebinkarahisar posta kodu : 28400

Tirebolu posta kodu : 28500

Yağlıdere posta kodu : 28610

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.







