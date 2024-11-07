Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Giresun'un da posta kodu bulunmaktadır. 16 ilçeye sahip olan Giresun, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Giresun'un çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Giresun'un posta kodu kaçtır? Giresun'un il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 16 ilçeye sahip Giresun'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Giresun'un ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Giresun ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Giresun'un posta kodu kaç?
Giresun'un posta kodu 28100 'dır.
Giresun İlçelerinin Posta Kodları
Alucra posta kodu : 28700
Bulancak posta kodu : 28310
Çamoluk posta kodu : 28710
Çanakçı posta kodu : 28810
Dereli posta kodu : 28950
Doğankent posta kodu : 28510
Espiye posta kodu : 28600
Eynesil posta kodu : 28850
Giresun Merkez posta kodu : 28100
Görele posta kodu : 28820
Güce posta kodu : 28520
Keşap posta kodu : 28900
Piraziz posta kodu : 28340
Şebinkarahisar posta kodu : 28400
Tirebolu posta kodu : 28500
Yağlıdere posta kodu : 28610
Posta Kodu Nedir?
Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.
Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.