Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: Elazığ'da deprem mi oldu? 8 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: Elazığ'da deprem mi oldu? 8 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

17:288/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Malatya deprem son dakika açıklamaları
Malatya deprem son dakika açıklamaları

Elazığ’da meydana gelen son deprem, şehirde paniğe yol açtı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan gelen verilere göre, 8 Kasım 2024 tarihinde kaydedilen depremin büyüklüğü ve etkilediği bölgeler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Artçı sarsıntılar olup olmadığı, depremin merkez üssü ve en çok hissedilen ilçeler de en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

"Elazığ'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin canlı deprem haritası üzerinden yapılan açıklamalara göre, Elazığ ve çevresindeki depremlerle ilgili güncel bilgilere ulaşılabiliyor. Depremin şiddeti ve merkez üssüne dair detaylar için resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların takibi sürüyor.

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Elazığ merkezde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ merkezde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17:04'te meydana gelen depremin derinliği 16.22 km olarak ölçüldü.


#AFAD deprem
#Kandilli Rasathanesi son depremler
#Elazığ

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: Elazığ'da deprem mi oldu? 8 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi