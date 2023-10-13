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90 bin taşeron işçiye ne zaman kadro verilecek?

Taşeron işçiye kadro düzenlemesine ilişkin gelişmeler gündemden düşmüyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz aylarda geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yaşanan bu gelişme, "Taşerona kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?" Sorularını gündeme getirdi. İşte taşerona kadroda son durum...

09:55 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Taşerona kadro

Taşerona kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı emekli cumhuriyet ikramiyesi gibi önemli konuların yanı sıra, ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, taşerona kadro gibi bir dizi konu da gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Meclis'in çalışmalarına başlaması ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile 90 bin taşerona kadro şartları için beklentiler arttı. Taşerona kadro ne zaman verilecek?

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Konuyla ilgili bakanlık tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Binlerce işçiyi kapsayan düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi ön görülüyor. Konuyla ilgili seçim öncesi açıklama yapan Eski Bakan Bilgin de seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını söylemişti.

Meclis'te konu ele alındığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"KAMUDAKİ TAŞERONU PLANLADIK"

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.



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90 bin taşeron işçiye ne zaman kadro verilecek?