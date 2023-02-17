Hacı adayları ve umreciler için hazırlanan nusuk uygulaması, Türkçe dil desteği ile mübarek topraklardaki ziyaretleri kolaylaştıracak. App Store ve Google Play’den ücretsiz indirilebilen Nusuk uygulaması şu anda turizm acentaları ve devlet organizasyonu ile gelen hacı adayları ve umrecilerde sadece Medine’i Münevvere’de Mescidi Nebevi’nin Cennet Bahçesi bölümüne girişte kullanılıyor. Peki nusuk uygulaması ile neler yapılabilecek? İşte detaylar.