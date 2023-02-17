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Türkiye Barolar Birliği, "Enkaz Radarı" mobil uygulamasını kullanıma sundu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen binaların kayıt altına alınması amacıyla "Enkaz Radarı" isimli mobil uygulamayı kullanıma sundu. Birlikten yapılan açıklamada, enkazın yeterli teknik inceleme yapılamadan kaldırılmasının delillerin toplanmasını imkansız hale getireceği belirtildi. Peki TBB Enkaz Radarı uygulaması nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte soruların cevapları.

16:16 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
TBB Enkaz Radarı uygulaması nedir?

TBB Enkaz Radarı uygulaması nedir?

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen binaların kayıt altına alınması amacıyla "Enkaz Radarı" isimli mobil uygulamayı kullanıma sundu.

TBB ENKAZ RADARI UYGULAMASI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Enkaz radarı uygulaması, deprem bölgesindeki bütün enkazları kayıt altına almayı sağlıyor. Tüm şüphelilerin tespiti, kusur durumlarının belirlenebilmesi ve yaşanan facianın sorumlularının cezasız kalmamasının delillerin sağlıklı şekilde tespit edilmesine bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TBB olarak Enkaz Radarı uygulamasıyla göçük yaşanan her binayı kayıt altına alıyor, ihmalleri ortaya çıkarıyoruz.

Deprem bölgesindeki gönüllüleri, alanda görev yapacak meslektaşlarımızla birlikte yargı süreci için görüntü arşivi oluşturarak delillerin toplanmasına yardımcı olmaya ve ücretsiz olan Enkaz Radarı mobil uygulamasını kullanmaya davet ediyoruz.

Deprem bölgesindeki bütün enkazları kayıt altına alarak, adaletin yerini bulmasına hep birlikte yardımcı olabiliriz. Hiçbir yurttaşımız savunmasız kalmayacak."

ENKAZ RADARI UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

-Enkaz radarı uygulamasını iOS uygulaması üzerinden indirin.

-Uygulamayı açın.

-Enkazın bulunduğu konumu ve açık adresini belirleyin.

-Enkazın olası her yönden geniş açılı fotoğraf ve videolarını uygulamaya yükleyin.

-İnşaat demirlerinin yakından çekilmiş fotoğraflarını ekleyin.

-Kullanılan demir kalınlıklarını kalem, madeni parayla kıyaslayarak ya da cetvel ile ölçerek fotoğraflayın.

-Bir kolon veya kirişin iç yapısını görüntüleyebiliyorsanız, görünen inşaat demiri durumunu fotoğraflayın.

-Beton ve çimento parçalarının genel durumunu 360 derece gösteren ve eğer öyleyse dayanıksızlığını gösteren video görüntülerini yükleyin.

-Beton veya bir başka materyalin içerisinde midye kabuğu veya başka bir madde varsa bunların fotoğraflarını ekleyin.



#Enkaz radarı
#Barolar Birliği
#Kahramanmaraş
#enkaz
#deprem
#uygulama
1 saat önce
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