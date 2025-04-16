Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 435 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. TEİAŞ işçi alımları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak. TEİAŞ işçi alımı yapılacak pozisyonlar açıklandı.
TEİAŞ personel alımı başvuruları İŞKUR internet sitesinden yapılacak. Kadro dağılımı ve şartlar ilanla duyuruldu. Peki TEİAŞ 435 işçi alımı ne zaman? TEİAŞ 435 işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
TEİAŞ işçi alımı başvurusu ne zaman?
TEİAŞ 435 işçi alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak.
TEİAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) sürekli işçi alımı ilanı paylaştı. Durumları başvuru şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren (21-25.04.2025 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.
TEİAŞ personel alımı kadro dağılımı nasıl?
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) sürekli işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilanda; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 340’ı Elektrik, 41’i Elektronik, 10’u Harita, 21’i İnşaat, dördü Sıhhi Tesisat, ikisi Kaynak ve biri Ziraat Teknikeri olmak üzere toplam 419 Tekniker ile yardımcı hizmetlerde görev alacak Önlisans mezunu sekiz Aşçı, beş Resepsiyon Görevlisi, bir İtfaiyeci ve iki Garson olmak üzere toplam 16 personel alınacaktır. İşe alınacak personelin unvanları ile çalıştırılacakları iller aşağıda belirtilmiştir” denildi.