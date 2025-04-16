Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) sürekli işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilanda; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 340’ı Elektrik, 41’i Elektronik, 10’u Harita, 21’i İnşaat, dördü Sıhhi Tesisat, ikisi Kaynak ve biri Ziraat Teknikeri olmak üzere toplam 419 Tekniker ile yardımcı hizmetlerde görev alacak Önlisans mezunu sekiz Aşçı, beş Resepsiyon Görevlisi, bir İtfaiyeci ve iki Garson olmak üzere toplam 16 personel alınacaktır. İşe alınacak personelin unvanları ile çalıştırılacakları iller aşağıda belirtilmiştir” denildi.