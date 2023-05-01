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TEKNOFEST İstanbul'u 4 günde 2 milyona yakın kişi ziyaret etti

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 4 günde 1 milyon 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı.Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, beşinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. TEKNOFEST bugün sona eriyor.

09:11 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TEKNOFEST

TEKNOFEST

27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST etkinlikleri, ilk gününde 25 bin 437, ikinci gününde 300 bin, üçüncü gününde 600 bin, dördüncü gününde ise 1 milyon kişi ziyaret etti. 5 gün sürecek etkinlik 4 günde toplam 1 milyon 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı.

TEKNOFEST DÜNYA REKORUNU TAZELEDİ

2019 yılında 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle "dünyanın en büyük havacılık festivali" haline gelen TEKNOFEST, 4 günde ağırladığı 2 milyona yakın ziyaretçiyle hem dünya hem de kendi rekorunu tazeledi.

Her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.

TEKNOFEST BUGÜN SONA ERECEK

Etkinlik; toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün sona erecek etkinliğe ziyaretçi kaydı "teknofest.org" adresinden gerçekleştiriliyor. Kaydın ardından çevrim içi olarak iletilen QR kod ile etkinlik alanına giriş yapılabiliyor.



#TEKNOFEST İstanbul
#teknofest
#2023 teknofest
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