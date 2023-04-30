Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Festival kapsamında Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB 3 de sergileniyor.

2023 Teknofest açılış-kapanış saatleri: Teknofest saat kaça kadar açık?

Atatürk Havalimanı'nda başlayan ve 1 Mayıs'a kadar devam edecek olan teknoloji festivali savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda geliştirilen ürünlerin sergilendiği festivalde ayrıca yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için çeşitli kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Teknofest saat 09.00'da başlayıp, saat 19.00'a kadar açık kalmaktadır.

Teknofest giriş ücret mi?

Teknofest giriş ücreti talep edilmiyor, ziyaret ücretsiz olup herkese açık yapılıyor. 102 farklı kategoride 41 ana yarışmanın düzenlendiği festivalde gerçekleşecek olan yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor. Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verilecek.

Akıllı ulaşım, biyoteknoloji inovasyon, çip tasarım, dikey inişli roket, eğitim teknolojileri, engelsiz yaşam teknolojileri gibi birçok kategoride gerçekleştirilen yarışmaların yanı sıra TEKNOFEST'te paydaş kurumlar, açtıkları stantlarda geliştirdikleri ürün ve sundukları hizmetleri de sergiliyor.

Aralarında Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı'nın da yer aldığı savunma sanayisinin öne çıkan projeleri de ziyaretçilere sunuluyor. Bu yıl Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, ilk kez TEKNOFEST etkinlik alanında yerini aldı.

Teknofest ziyaretçi kaydı nasıl yapılır?

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 1 Mayıs'a kadar sürecek etkinliğe ziyaretçi kaydı "teknofest.org" adresinden gerçekleştiriliyor. Kaydın ardından çevrim içi olarak iletilen QR kod ile etkinlik alanına giriş yapılabiliyor.

Teknofesti kaç kişi ziyaret etti?