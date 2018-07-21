3 milyon euroluk Bugatti Chiron geri çağrıldı

3 milyon Euro fiyatıyla dünyanın en pahalı otomobillerinden olan Bugatti Chiron, yan hava yastıklarındaki ısı kalkanlarının düzgün çalışmaması problemiyle geri çağrıldı. Hatanın düzeltmesi için ABD’de satışı gerçekleşen iki adet Bugatti Chiron, firma tarafından geri çağrıldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi’nin açıklamasına göre, satışı gerçekleşen iki Bugatti Chiron modelinin yan hava yastıklarındaki ısı kalkanları düzgün şekilde monte edilmemiş ve bu durum değişken hava sıcaklıklarında düzgün çalışmadığı fark edilmiş.

Bugatti’nin yüksek sıcaklıkta gerçekleştirdiği testler sonucunda ortaya çıkan hata, hava yastıklarını üreten Key Safety Systems isimli firmadan kaynaklı olduğu açıklandı.

Bugatti, yaşanan bu olaydan dolayı söz konusu aracın sahiplerine ulaşarak gereken bilgilendirmelerin yapıldığını ve araçların garanti kapsamında işlem göreceği bilgisi paylaşıldı.

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