Teknoloji 3 milyon euroluk Bugatti Chiron geri çağrıldı
OTOMOBİL

3 milyon euroluk Bugatti Chiron hava yastığı hatasıyla geri çağrıldı!

3 milyon euroluk Bugatti Chiron geri çağrıldı

1500 beygir gücündeki dünyanın en güçlü otomobilleri arasında yer alan Bugatti Chiron, yan hava yastıklarında yaşanan bir arızayla gündeme geldi. Bugatti, ABD’deki iki adet Chiron modelini geri çağırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugatti Chiron
Bugatti Chiron

3 milyon Euro fiyatıyla dünyanın en pahalı otomobillerinden olan Bugatti Chiron, yan hava yastıklarındaki ısı kalkanlarının düzgün çalışmaması problemiyle geri çağrıldı. Hatanın düzeltmesi için ABD’de satışı gerçekleşen iki adet Bugatti Chiron, firma tarafından geri çağrıldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi’nin açıklamasına göre, satışı gerçekleşen iki Bugatti Chiron modelinin yan hava yastıklarındaki ısı kalkanları düzgün şekilde monte edilmemiş ve bu durum değişken hava sıcaklıklarında düzgün çalışmadığı fark edilmiş.

Bugatti’nin yüksek sıcaklıkta gerçekleştirdiği testler sonucunda ortaya çıkan hata, hava yastıklarını üreten Key Safety Systems isimli firmadan kaynaklı olduğu açıklandı.

Bugatti, yaşanan bu olaydan dolayı söz konusu aracın sahiplerine ulaşarak gereken bilgilendirmelerin yapıldığını ve araçların garanti kapsamında işlem göreceği bilgisi paylaşıldı.

Aston Martin’den yeni uçan otomobil
TEKNOLOJİ
Aston Martin’den yeni uçan otomobil

Ford 190 bin aracını geri çağırdı
TEKNOLOJİ
Ford 190 bin aracını geri çağırdı

Fenomen baba oğul Mercedes’in koltuğunu keserek içini açtı
TEKNOLOJİ
Fenomen baba oğul Mercedes’in koltuğunu keserek içini açtı

İranlı yıldız Trabzonspor'da

İranlı yıldız Trabzonspor'da

​Trabzonspor, İranlı stopter Majid Hosseini'nin transferini bitirdi.
'Hedeflerimize ulaştık'

'Hedeflerimize ulaştık'

Türk Hava Yolları, 2018 hedeflerini yıl bitmeden tamamladı.
Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Firari FETÖ'cü Akın İpek ev hapsine alınmıştı.
Sınır ötesinde vurdu

Sınır ötesinde vurdu

​TSK, Irak'ın kuzeyinde 8 teröristi etkisiz hale getirdi.
100 günlükplan belli oldu

100 günlükplan belli oldu

18 Ağustos'ta açıklanıp hayata geçirilecek.
Türk bayrağıyla uğurlandı

Türk bayrağıyla uğurlandı

Gazzeli şehid Muhammed, meydanlarda da taşıyordu.
'Kurultay' kızdırdı

'Kurultay' kızdırdı

Kılıçdaroğlu kurultayı soran gazetecilere sinirlendi.
Nefret suçu!

Nefret suçu!

​Ailesiyle pikniğe gidiyordu... Irkçıların hedefi oldu!

Talep edilmesi suç

Talep edilmesi suç

Kredi kartı sahiplerine çok önemli uyarı.
Bir ilçekırmızıya büründü

Bir ilçekırmızıya büründü

​Kilosu 4 euro'dan Amerika'ya gönderilecek.
Vurkan'lar Furkan Yonis'ler Yunus oldu

Vurkan'lar Furkan Yonis'ler Yunus oldu

Ad ve soyadındaki yazım ve imla hataları düzeltildi.
Tansiyon yeniden yükseldi

Tansiyon yeniden yükseldi

​Irak'taki gösterilerde bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Bedelliye200 TL'lik liste

Bedelliye200 TL'lik liste

Askere gideceklerin çantasında bulunacak 24 ürün.
Beşiktaş'tan Fabri'yi aldı

Beşiktaş'tan Fabri'yi aldı

​Fabri'yi siyah beyazlılardan aldıran isim ortaya çıktı.
2 bin yıllık villa

2 bin yıllık villa

​Denizli'de yapılan arkeolojik kazıda önemli keşif.
Babası gözaltında

Babası gözaltında

​Evrim'in babasının ifadeleri polisi harekete geçirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.