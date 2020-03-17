Teknoloji Apple, Disneyin hisselerini satın alma yolunda
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Apple, Disney'in hisselerini satın alma yolunda

Geçtiğimiz sene içerisinde Apple TV+ ile çevrimiçi yayıncılık sektörüne giren Cupertinolu teknoloji devi Apple, yeni bir atılım peşinde olabilir. Wall Street'in analistine göre Apple, Disney'in hisselerini alma peşinde.

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Disney-Apple anlaşması yolda

Geçtiğimiz sene içerisinde Apple Arcade ve Apple TV+ gibi birçok çevrimiçi hizmeti kullanıcılarına sunan Apple, yalnızca bununla sınırlı kalmak istemiyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz sene içerisinde 20th Century Fox'u bünyesine katarak büyük bir birleşmeye imza atan Disney, yakın bir zamanda Apple'ın bünyesi altına girebilir.

Dünyada çok ciddi bir pandemi haline gelen Corona virüsü (COVID-19) sonucunda menkul kıymetler borsasındaki hisseler de hızlı bir şekilde düşüşe geçmiş durumda. Bu durumu değerlendiren Wall Street analistlerinden biri, Apple'ın mevcut krizi fırsata çevirerek Disney'in her geçen gün daha da düşen hisselerini satın alabileceğini belirtti.

Apple'ın Disney'i satın alacağı konuşuluyor

Wall Street analisti bildiri ile duyurdu

Rosenblatt Securities isimli firmadan Bernie McTernan, cuma günü müşterilerine gönderdiği bir bildiride Tim Cook tarafından yönetilen Apple'ın, Bob Chapek'in Disney'i için ciddi bir teklif yapabileceğini belirtti. Halihazırda ocak ayından bu yana hisse değerinde %36'lık bir düşüş yaşayan Disney için de bu durumun sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

McTernan, müşterilerine gönderdiği bildiride şu ifadeleri kullandı: "Apple gibi devasa piyasa değerine sahip olmanın yanı sıra büyük nakit bilançolarına sahip olan ve geçtiğimiz üç haftada hisse senetleri Disney'i geçen firmaların mevcut volatiliteyi fırsata çevirebileceğini düşünüyoruz. (Apple için) Disney'i bünyesine katmanın artı noktalarından biri, kendi içerik/yayın stratejilerini ve potansiyel sinerjilerini güvence altına almak olacaktır."

Wall Street analisti tahminde bulundu

Wall Street analisti McTernan, Disney'in geçtiğimiz üç hafta içerisinde yaklaşık olarak 85 milyar dolarlık (toplam piyasa değerinin yaklaşık üçte biri) bir kayıp yaşadığını da ekledi. Yazının yazıldığı sırada Apple'ın 107 milyar dolarlık bir nakit ve menkul kıymet sahibi olduğunu da belirtmekte fayda var.

Webtekno'nun haberine göre bu ortaya yeni çıkmış bir durum değil. Disney'in 2000'li yılların ortasında Pixar'ı almasının ardından Steve Jobs, House of Mouse'un en büyük hissedarı konumuna geldi. Dahası, Steve Jobs'un yönetim kurulunda bir yeri dahi bulunuyordu. Şimdiyse şirketin tamamen Apple çatısı altına girip girmeyeceği düşünülüyor.

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