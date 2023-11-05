Avrupa’nın ilk şarj edilebilir hibrit aracı Toyota C-HR Sakarya’dan dünyaya ihraç edilecek

Yeni nesil C-HR hakkında detaylı bilgiler paylaşan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Erdoğan Şahin, "Gelecek yılki üretimimiz 140 bin. Bu yıl da yeni başladık. Yıl sonuna kadar 2,5 aylık sürede 35-40 bin C-HR üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yeni Toyota C-HR PHEV hattan çıkış törenine katıldı.

Malzeme tedariki konusunda bir sorun yaşamadıklarını, üretimi etkileyen bir durum olmadığını belirten Şahin, yeni nesil C-HR'ın iç pazarda yakında tanıtımının yapılacağını, gelen talebi karşılamayı arzuladıklarını ifade etti. Fabrika üretiminin yüzde 90'ının ihraç edildiğini aktaran Şahin, Avrupa'da C-HR'ın bilinirliğinin ve müşterisinin çok olduğunu, halihazırda bekleyen müşterilerin bulunduğunu kaydetti.

Yeni Toyota C-HR

'Ürettiğimiz bataryaların kalitesine güveniyoruz'

Araçta kullanılacak bataryanın üretiminden bahseden Şahin, "Batarya üretim hattı otomobil üretim hattına pek benzemiyor. Batarya, çok daha hassas, güvenli ve dikkatli yapılması gereken bir süreç. Hattımızı planlarken öyle bir hat yaptık ki bir boyahane kadar toz hassasiyetine önem verdik, tamamıyla tozdan izole edilmiş bir süreç dizayn ettik. Hiçbir riske maruz kalmayacak şekilde üretim planlamasını, tasarlamasını yaptık. Ürettiğimiz bataryaların kalitesine güveniyoruz çünkü bu hattı tasarlarken çok dikkat ettik, hiçbir yatırımdan kaçınmadık." diye konuştu.

Yeni Toyota C-HR ön kokpit

'C-HR bizim için çok kıymetli'

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt da C-HR'ın kendileri için çok kıymetli olduğunu, aracın Türkiye'de ilgi gören bir model olduğunu ifade etti. ÖTV teşviki kapsamına girmesi nedeniyle 1.8 hibrit motorlu araçların gözde olduğunu belirten Bozkurt, "Yenilenmiş C-HR, bir öncekine göre müşteri taleplerine karşılık bulmuş bir dizayn olarak çıktı. O nedenle daha önceki satış performansının çok üzerinde bir satış adedi bekliyoruz. Avrupa sınırları içerisinde üretilecek olan ilk Toyota Plug-in hibrit aracı. Özellikle Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında her şeyin en güzelini hak eden güzel ülkemizde üretilecek olmanın heyecanını, gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni Toyota C-HR

Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı iki katına çıktı

1,8 Hibrit, 2,0 Hibrit, 2,0 Hibrit 4 Çeker ve 2,0 Şarj Edilebilir Hibrit versiyonları ile müşterilerine 4 farklı elektrifikasyon çözümü sunan yeni Toyota C-HR’da eskisine göre geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı iki katına çıkarılırken araç içi pek çok kaplama malzemesi ve plastik parçalardan oluşan 100’den fazla parça geri dönüştürülen malzemelerden üretiliyor. Hayvansal deri ürünleri kullanımı en aza indirilen yeni Toyota C-HR’da tasarım ve yeni teknoloji ile araç ağırlığı azaltılarak iklimlendirme ihtiyacı da en aza çekildi.

Yeni Toyota C-HR'ın 10 Kasım Pazar günü satışa çıkarılacağı tahmin ediliyor.







