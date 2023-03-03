Boeing mühendislerinden 88 metre uçan kağıt uçak: Rekorlar kitabına girdi

Toz taşınımı nedir? Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından arama motorlarında en çok aratılan konulardan biri de toz taşınımı oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için toz taşınımı uyarısı yaptı. Uzmanlar öğle saatlerinden itibaren başlayacak olumsuz hava koşulları ile ilgili dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini söyledi. Peki Toz taşınımı nasıl oluşur? Toz taşınımı tehlikeli mi? Ayrıntılar haberimizde...