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Teknoloji

Boeing mühendislerinden 88 metre uçan kağıt uçak: Rekorlar kitabına girdi

Boeing isimli şirketin mühendisleri olan iki arkadaş rekor denemesi için kağıt uçak yapımına girişti. Tasarımı ortaya çıkarmak için origami ve aerodinamiği incelemek amacıyla yaklaşık 400 ile 500 saat harcadıklarını belirten ikili, tasarım tamamlandıktan sonra uçağın yapımının yalnızca 20 dakika sürdüğünü dile getirdi.

12:16 . 3/03/2023 Cuma
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88 metre uçan kağıt uçak

88 metre uçan kağıt uçak

Yeni Guinness Dünya Rekorunu kırmak amacıyla elektromanyetik ray fırlatıcı kullanılmadı, yalnızca Boeing mühendisleri Dillon Ruble ve Garrett Jensen tarafından elle katlanmış küçük bir kağıt uçak kullanıldı. İkili her zaman kağıt uçaklarla büyüdüklerini, bu yüzden kağıt uçaklarla daha uzak uçuşlardan daha iyi bir rekor kırmanın mümkün olmadığını düşündüler.


TechEBlog'un haberine göre küçük kağıt uçak 88.392 metre uçmayı başardı ve önceki 76.8096 metrelik rekoru kırdı. Kağıt uçağın tasarımı hakkında bilgi verilmedi, ancak mühendisler çeşitli hipersonik araçların tasarımını taklit etmeye çalıştıklarını söylediler. İkili, rekor kıran tasarımı ortaya çıkarmadan önce origami ve aerodinamiği incelemek için 400-500 saat harcadıklarından, bu projenin deneme yanılmadan fazlası olduğunu dile getirdiler. Tasarım tamamlandıktan sonra, kağıt uçağı doğru bir şekilde katlamak ise yalnızca 20 dakika sürdü.


Seyyar atlı karıncasıyla sokakları dolaşarak depremzede çocukları eğlendiriyor
Seyyar atlı karıncasıyla sokakları dolaşarak depremzede çocukları eğlendiriyor

Van'da seyyar satıcılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan Suat Aslan, gezdiği mahallelerde aileleriyle deprem bölgesinden gelen çocukları ücretsiz atlıkarıncaya bindiriyor. Edremit ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Aslan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından aileleriyle Van'a yerleşen çocuklara destek veriyor. Pazarlarda çorap ve bardakta mısır satarak geçimini sağlayan Aslan, dolaştığı mahallelerde karşılaştığı depremzede çocukları mutlu etmek için ücretsiz seyyar atlı karıncaya bindiriyor. Eğlenceli şarkılar da çalarak çocuklara depremi unutturmaya çalışan Aslan, gösterdiği duyarlılıkla depremzede ailelerin ve çevredekilerin takdirini topluyor.

#kağıt uçak
#Boeing mühendisleri
#Guinness Rekorlar Kitabı
#88 metre
25 dakika önce
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Boeing mühendislerinden 88 metre uçan kağıt uçak: Rekorlar kitabına girdi
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