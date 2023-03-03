Boeing mühendislerinden 88 metre uçan kağıt uçak: Rekorlar kitabına girdi

88 metre uçan kağıt uçak
Yeni Guinness Dünya Rekorunu kırmak amacıyla elektromanyetik ray fırlatıcı kullanılmadı, yalnızca Boeing mühendisleri Dillon Ruble ve Garrett Jensen tarafından elle katlanmış küçük bir kağıt uçak kullanıldı. İkili her zaman kağıt uçaklarla büyüdüklerini, bu yüzden kağıt uçaklarla daha uzak uçuşlardan daha iyi bir rekor kırmanın mümkün olmadığını düşündüler.
TechEBlog'un haberine göre küçük kağıt uçak 88.392 metre uçmayı başardı ve önceki 76.8096 metrelik rekoru kırdı. Kağıt uçağın tasarımı hakkında bilgi verilmedi, ancak mühendisler çeşitli hipersonik araçların tasarımını taklit etmeye çalıştıklarını söylediler. İkili, rekor kıran tasarımı ortaya çıkarmadan önce origami ve aerodinamiği incelemek için 400-500 saat harcadıklarından, bu projenin deneme yanılmadan fazlası olduğunu dile getirdiler. Tasarım tamamlandıktan sonra, kağıt uçağı doğru bir şekilde katlamak ise yalnızca 20 dakika sürdü.