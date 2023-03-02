Twitter'ın eski CEO'sundan Twitter rakibi uygulama: Bluesky

Twitter kurucusu Jack Dorsey, bundan aylar önce Twitter'dan ayrılmış ve çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmeye karar vermişti. Bu bağlamda; "Bluesky" isimli yeni bir platform üzerinde çalışmaya başlayan Dorsey, bugün Twitter rakibi platformunu iOS ekosistemi için resmen yayınladı. Böylelikle Bluesky ile ilgili biraz daha bilgi sahibi olma imkanı yakalandı.





Bluesky'ı tanımlamak gerekirse; platformun Twitter'ın basitleştirilmiş bir sürümü olduğunu söylemek mümkün. Kullanıcılar, Bluesky'da paylaşılan gönderileri beğenip, alıntılayabilecekler. Ayrıca diğer kullanıcıların paylaşımlarına yorum yapılabilecek. Bu noktada alışık olunan bir sosyal medya deneyimi ile karşılaşıldığı söylenebilir.





Twitter'ın yeni rakibi Bluesky'ın sahip olduğu en önemli özellik, merkeziyetsiz bir yapıya sahip olması. Bu durum, uzun vadede Bluesky'ın Twitter'ın önüne geçmesine neden olabilir. Zira Bluesky, manipüle edilemez bir platform olmayı hedefliyor.





İndirmek mümkün fakat kullanmak değil





Dileyen tüm iPhone sahipleri, App Store kullanarak Blusky'ı indirebilirler. Ancak iş kullanmaya geldiğinde durum değişiyor. Öyle ki geliştirici ekip, şu an için bir davetiye programı oluşturmuş durumda. Uygulamayı indirip davetiye kodu almak için başvuru yapan kullanıcılar ancak bu başvurunun kabul edilmesi halinde Bluesky'ı kullanmaya başlayabilirler.



