Dünyanın gözü oyunda: Twitch rekor kırdı

Aylık ekonomi dergisi Z Raporu’nun Kasım sayısında son dönemde adı sıkça duyulan Twitch platformu ele alındı. Sınırlarını aşan ve dünyanın en büyük canlı yayın platformu haline gelen Twitch'te ünlü bir yayıncının aylık ortalama kazancı 60 bin dolar ile 300 bin dolar arası değişiyor. Türk yayıncılar arasında da aylık 30 bin TL üzeri kazanan yayıncılar bulunuyor.

Twitch, tıpkı Instagram, Facebook ve YouTube gibi, bir sosyal medya platformu olarak adlandırılıyor. 2011 yılında kurulan Twitch, dünyanın en iyi oyuncularının ve yayın yapmak isteyen kişilerin insanlarla iletişim kurduğu bir yer olarak ifade ediliyor. Platform üzerinden yapılan yayınlara ilgi öylesine büyük ki, uygulamanın günlük ziyaretçi sayısı 30-40 milyonlara kadar çıkabiliyor.

REKLAM

Twitch üzerinden Windows, Mac, PlayStation 3, PlayStation 4 ve Xbox 360 konsollarına sahip bütün kullanıcılar, istedikleri zaman yayın yapabiliyor. Ayrıca, canlı oyun görüntülerini izleyicilerine sunan yayıncılar, kendi ses kayıtlarını da yayınlarına ekleyebiliyorlar. ABD merkezli olan Twitch, Türkçe dahil olmak üzere birçok dil hizmeti su- nuyor ve global anlamda herkes istediği videoyu izleyebiliyor.

Twitch, tıpkı Instagram, Facebook ve YouTube gibi, bir sosyal medya platformu olarak adlandırılıyor.

TWITCH EKONOMİSİ

Televizyondan yavaş yavaş kopmaya başlayan yeni nesil Twitch üzerinde günlük ortalama 4 saat geçiriyor. Sitede yayıncılar, ortalama 6 saat yayın yapıyor ve yayıncıların bilinirliğine göre bin ile 40 bin arası değişen izleyici sayısına ulaşıyorlar. Bu sayı oyun turnuvaları olduğu zaman 350 binden 1 milyon izleyiciye kadar çıkabiliyor. Ünlü bir Twitch yayıncısının aylık ortalama kazancı 60 bin dolar ile 300 bin dolar arası değişiyor. Türk yayıncılar arasında da aylık 30 bin TL üzeri kazanan yayıncılar bulunuyor.

İzleyiciler sevdikleri yayıncının kanalına 5 dolar vererek abone olup, yayını takip edebiliyor. Bunun yanı sıra Twitch üzerinden yapılan yayınlarda bağış alınarak da para kazanılabiliyor. İzleyiciler, yayıncının videolarını veya yaptığı başka bir şeyi beğeniyorsa yayıncıya bağışta bulunabiliyor. Bu bağışlar bazen yüz binlerce doları bulabiliyor. Platformda sadece oyun oynanmıyor. Müzik yapan, resim çizen, kendi kitlesiyle talk show yapan yayıncılar da bulunuyor.

MIXER KAPATILDIKTAN SONRA OYUN YAYINI PAZARINA HAKİM OLDU

2014 yılında 970 milyon dolar karşılığında Amazon’a satılan Twitch, halihazırda dünyanın en popüler oyun odaklı yayın platformlarından bir tanesi olarak kabul ediliyor. Twitch, profesyonel oyunculardan çeşitli e-spor organizasyonlarına kadar oyun denince akla gelen neredeyse her etkinliğin yayınının gerçekleştirildiği bir sosyal medya platformu.

REKLAM

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft da ‘Mixer’ olarak isimlendirdiği bir canlı yayın platformuna sahipti. Mixer, Twitch’in popülaritesini kırabilmek ve platformunu daha popüler hale getirebilmek için dünyanın en çok izlenen oyuncularından Ninja ile devasa bütçeli bir anlaşma dahi yaptı. Ancak Microsoft, Mixer ile istediği noktaya bir türlü ulaşamadı ve platform Temmuz ayında kapatıldı.

Dünyanın en fazla kullanılan canlı yayın platformu Twitch, rakibi Microsoft’un Mixer’i kapatmasının ardından oyun canlı yayını pazarına hakim olmaya başladı. Twitch’in de aralarında bulunduğu canlı yayın platformların- da yayın yapılmasına olanak tanıyan Logitech’e ait Streamlabs tarafından yayınlanan bir raporda çevrimiçi video oyunlarının izlenmesine olanak ağlayan pek çok platform arasından Twitch’in fazlasıyla baskın geldiği görülüyor.

REKLAM

Amazon’un sahip olduğu Twitch, 2020’nin üçüncü çeyreğinde canlı video oyun yayınlama piyasasının yüzde 91’ini elinde bulunduruyor.

2011 yılında kurulan Twitch, dünyanın en iyi oyuncularının ve yayın yapmak isteyen kişilerin insanlarla iletişim kurduğu bir yer olarak ifade ediliyor.

SALGIN DÖNEMİNDE İZLENME REKORLARI KIRDI

2020 birinci çeyrekte toplam izlenme saati, eş zamanlı izleyici sayısı gibi rekorları kıran Twitch, ikinci çeyrekte ise bu rekorlarını yeniden kırdı ve çıtayı daha da yukarı çekti. İlk çeyrekte top- lam 3 milyar saat izlenmeyi aşan Twitch, ikinci çeyrekte ise 5 milyar saati aşmayı başardı. Bu, Twitch’in toplam izlenme saatini ilk çeyreğe göre yüzde 62,7, geçtiğimiz yıla göre ise yüzde 83,1 artırdığı anlamına geliyor. Platform, yüzde 67,6’lık pazar payı ile oyun yayıncılığı alanında liderliğini sürdürüyor.

Streamlabs ve Stream Hatchet tara- fından yayınlanan veriler, Twitch’in pek çok farklı alanda rekor kırdığını gösteriyor. Birinci çeyrekte 121,4 milyon olan toplam yayın saati, ikinci çeyrekte 192,7 milyon saate ulaştı. Tüm Twitch’teki ortalama eş zamanlı izlenme sayısı ise 2,4 milyona ulaştı. Youtube Gaming Live ikinci çeyrekteki 1,5 milyar saatlik izlenmesi ile Twitch’in ardından ikinci sırada geliyor. Facebook Gaming ise 822 milyon saat ile üçüncü sırada yer alıyor.

Twitch platformu, 2020’nin üçüncü çey- reğinde de yüksek başarı gösterdi. İçerik oluşturucuları, üçüncü çeyrekte 206 mil- yon saat yayın yaptı. Bu, yeni bir rekor ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 96 daha fazla. Kullanıcılar bu çeyrekte Twitch üzerinden 4,7 milyar saat video izlediler. İzlenme oranları korona virüs önlemleri- nin daha fazla insanı evde tuttuğu ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 8 düştü.

REKLAM

Platform üzerinden yapılan yayınlara ilgi öylesine büyük ki, uygulamanın günlük ziyaretçi sayısı 30-40 milyonlara kadar çıkabiliyor.

AMAZON, TWITCH PRIME’IN İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Son dönemlerde iyiden iyiye popüler hale gelen canlı yayın platformları, bugün milyonlarca kullanıcıya sahip. Bu platformların başında da Amazon’un sahip olduğu Twitch geliyor. Kullanıcılar, bu platformu herhangi bir ücret ödemeden kullanabilmelerinin yanı sıra özel ayrıcalıklar sunan ücretli abonelik satın alarak da kullanabiliyorlar. Twitch’in ücretli abonelik sistemi, bugüne kadar ‘Twitch Prime’ olarak isimlendiriliyordu.

Amazon yetkilileri, aldıkları yeni bir kararla birlikte Twitch Prime’ın adını değiştirdiğini duyurdu. Yetkililer tara- fından yapılan açıklamalara göre Twitch Prime artık, ‘Prime Gaming’ olarak adlandırılıyor. Aboneler yine aynı ayrı- calıklara sahip. Bugüne kadar Twitch Prime sistemine abone olan kullanıcılar, özel oyun içi içeriklere ve ücretsiz oyunlara sahip olmalarının yanı sıra, sevdikleri yayıncılara abone olmaya devam edecekler.

REKLAM

Twitch üzerinden Windows, Mac, PlayStation 3, PlayStation 4 ve Xbox 360 konsollarına sahip bütün kullanıcılar, istedikleri zaman yayın yapabiliyor.

SOUNDTRACK BY TWITCH İLE 1 MİLYON TELİFSİZ MÜZİK

Twitch, yeni özelliği Soundtrack by Twitch’i kullanıma sundu. ‘Soundtrack by Twitch’ isimli bu özellik, Twitch yayıncılarının belki de en büyük sorunlardan bir tanesi olan telifli müziklere kalıcı bir çözüm getiriyor. Soundtrack by Twitch özelliği ile yayıncılar, yayınlarına müzik eklerken telif sorunu yaşamayacaklar.

Twitch yayıncılarının yayınlar sırasında kullandığı müzikler, canlı yayın sırasın- da seyircilere ulaşsa da yayın tekrarında telifli müziklerin bulunduğu yerler ses- size alınıyordu ve yayın tekrarı keyifsiz bir hale geliyordu. Bu durumun farkın- da olan Twitch, oluşturduğu kütüphane ile yayıncıları telif derdinden kurtarmış oluyor. Twitch’ten gelen açıklamalara göre yayıncılar, Soundtrack by Twitch kütüphanesinde 1 milyon civarında telifsiz müziğe ulaşabilmeleri mümkün.