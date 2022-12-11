Elon Musk devam eden ifşaatlar için Twitter'ı "suç mahalli"ne benzetti

Bağımsız araştırmacı Shellenberger, Twitter'ın eski yönetimine yönelik dördüncü ifşaat dalgasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kapatıldığı döneme ait dikkat çekici bazı hususları gündeme getirdi.

Kongre baskınının olduğu 6 Ocak'ın ardından Twitter'ın üst düzey yetkililerinin bir karar aldığını kaydeden Shellenberger, bu kararın Trump'ın hesabının askıya alınmasını "haklı gösterme" ve ifade özgürlüğüyle ilgili endişelerini ifade etmeme olduğunu duyurdu.

Eski First Lady Michelle Obama'dan Jack Dorsey'e baskı

Shellenberger, 6 Ocak olaylarının ardından Twitter'ın o dönemki Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'e yönelik iç ve dış baskıların da arttığını savundu.

Bu baskıların, aralarında eski First Lady Michelle Obama, Gazeteci Kara Swisher ve Chris Sacca gibi tanınan isimlerin de bulunduğu kişilerce açıkça yapıldığını kaydeden Shellenberger, bu kişilerin, Trump'ın hesabının kapatılmasına yönelik taleplerini içeren açıklamalarının ekran görüntüsünü paylaştı.

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Shellenberger, 4-8 Ocak 2021'de seyahatte olan ancak toplantılara telefonla katılan Jack Dorsey'in durumun idaresine ilişkin yetkilerin büyük bir kısmını şirketin üst düzey yetkililerinden Yoel Roth ve Vijaya Gadde'ye devrettiğini ifade etti.

Twitter kadrosunun Demokrat Parti'ye ilgisi

Shellenberger, Twitter çalışanları ve yöneticilerinin ezici çoğunluğunun "ileri görüşlü" olduklarını anlamanın önemli olduğunu belirtti.

Twitter çalışanlarının siyasi bağışlarının, 2018, 2020 ve 2022'de sırasıyla yüzde 96, 98, 99'luk bölümünün Demokratlara gittiğini öne süren Shellenberger, buna ilişkin bağımsız gazeteci Mark Taibbi'nin paylaşımını retweetledi.

Shellenberger, Twitter'ın üst düzey yetkililerinden Roth'un 2017'de attığı ve "Gerçek Naziler Beyaz Saray'da" ifadesinin yer aldığı tweetini paylaştı.

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Roth'un 2017'de bir iş arkadaşıyla yazışmasında, "dünyada değişime yön verme amacıyla" öğretim görevlisi olmadığına yönelik ifadelerini aktaran Shellenberger, bu yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Diğer yandan, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk da bu paylaşımları alıntıladı. Musk, devam eden ifşaatlar için yaptığı paylaşımda "Twitter, hem bir sosyal platform hem de suç mahalli." ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF 9 BBC’nin haberine göre Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, platformun San Francisco’daki genel merkezini adeta bir otele dönüştürdü. BBC, San Francisco yetkililerinin olası bir bina yönetmeliği ihlali olarak araştırdığı, yatak odalarına dönüştürülen Twitter ofis alanının fotoğraflarını paylaştı. Bir fotoğrafta ise içinde gardırop ve terlik bulunan çift kişilik yataklı bir oda görüldü. ÇALIŞANLARINDAN FAHA FAZLA ÇALIŞMALARINI İSTEDİBununla birlikte, eski bir çalışan, yeni Twitter patronu Elon Muskın firmayı satın aldığından beri genel merkezde kaldığını söyledi. Musk, ayrıca geçen ay tüm Twitter çalışanlarına gönderdiği e-postada onlardan son derece sıkı çalışmalarını ve fazla mesai yapmalarını istemişti. San Francisco Yapı Denetim Departmanı ie bir şikayetin ardından olası ihlalleri araştırdığını doğruladı. Diğer taraftan, artık silinen bir tweette Musk, kuruluş düzelene kadar ofiste çalışıp uyuyacağını bildirmişti. ONUN İÇİN ÇALIŞANLARI UMURSAMIYORCalifornia eyalet senatörü Scott Wiener,Artık Twitterın çalışanları ofislerinde uyuyor. İnsanları gerçekten umursamadığı açık. Onun için çalışan insanları umursamıyor” diye konuştu. Bir Yapı Denetim Departmanı yetkilisi de Twitter’ın genel merkez binasına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek Binanın amaçlandığı gibi kullanıldığından emin olmalıyız” dedi. BENLE UĞRAŞACAĞINIZA ÇOCUKLARI UYUŞTURUCUDAN KORUYUNTwitterda konuyla ilgili bir gazetecinin sorusuna yanıt veren Musk ise şehrin çocukları opioid uyuşturucu kullanımının sonuçlarından korumaya öncelik vermesi gerektiğini belirtti. Elon Musk 'çok çalışın' demişti: Twitter genel merkezi otele döndü Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Twitter'ın ABD'nin San Francisco kentine yer alan genel merkezinde aylardır yaşadığı ve ofislere yatak odalarına dönüştürdü fotoğraflar ortaya çıktı. ABD'nin San Fransisco kenti yetkilileri BBC'ye verilen fotoğraflarda bina kurallarına olası aykırılıkları incelemeye başladı. Daha önce bir evi olmadığı açıklayan Musk ayrıca çalışanlarına geçen ay gönderdiği e-postada, onlardan daha fazla mesai yapmalarını istemişti.

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FOTOĞRAF 8 2 Aralıktan itibaren yeni bir “Twitter Blue” (Mavi Twitter) doğrulama hizmetinin uygulanacağını duyuran Musk, üç renkli tik döneminin başlayacağını söyledi. Bu yeni uygulamaya göre şirket hesapları altın renkli tik, hükümet ve kamu hesapları gri, bireyler ise ünlü olsunlar veya olmasınlar mavi renkli tik kullanacaklar. ​Öte yandan bir ücret açıklanmamakla birlikte Twitter Blue abonelik hizmetlerinin 20 dolara kadar çıkabileceği iddiaları bulunuyor. Bu arada Musk, Androidin sahibi Google ve iPhoneun üreticisi Apple işine engel çıkarırlarsa telefon üreteceğini de açıkladı.​​ TWİTTER’DAN PARODİ HESAPLARA DUVARYaklaşık iki hafta önce Twitter’ı devralmasından bu yana Musk, Twitterın daha güvenilir bir yer olması hedefiyle mavi tiki ücretli hale getirdiğini duyurdu. Ancak Cumartesi günü Twitter Bluenun kısa bir süreliğine kullanıma sunulmasından sonra pek çok kişi Blue’ya kaydolup mavi tikini aldıktan sonra ismini ‘Elon Musk’ şeklinde değiştirdi. Hemen hemen herkesin onaylanmış hesap için para ödeyebileceği ve ardından hesap adını değiştirerek başka bir kişinin kimliğine bürünebileceği için Twitter’ın yeni ücretli hizmeti eleştirildi. Bunun üzerine Elon Musk, başkalarının kimliğine bürünen kullanıcıların bir parodi hesap sahibi olduklarını açıkça belirtmelerini istedi, aksi takdirde sahte isimle Twitter’ı kullanan kişilerin sorgusuz sualsiz şekilde hesaplarının silineceğini açıkladı. Twitter'da yeni dönem başlıyor: Üç farklı renkte tik kullanılacak Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, platformda birçok yenilik gerçekleştirdi. Musk, Twitter'da daha önce 8 dolara herkese mavi tik verme kararını askıya aldıktan sonra yeni uygulamayı açıkladı.

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FOTOĞRAF 10 Elon Muskın yaptığı değişikliklerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak platformda atılan tweetlerin hangi cihazdan gönderildiğine dair bilgi yazısının kaldırılacağını açıkladı. Twitterda atılan twitin iPhone mu yoksa Android bir cihazdan mı atıldığını gösteren for iPhone ve for Android ibareleri yakında kaldırılacak. Konu hakkında açıklama yapan Elon Musk, for iPhone ve for Android ibarelerinin ekran alanından yediği gerekçesiyle kaldırılacağını aktardı. Elon Musk ayrıca bu özelliğin Twittera neden getirildiğine dair hiç kimsenin bir bilgisi olmadığını söyledi. Bu değişiklik en çok Apple sever Twitter kullanıcılarının tepkisini çekiyor. iPhone tarafından gönderildi ibaresi artık Twitterda yer almayacak.. Elon Musk Twitter'da yıllardır kullanılan özelliği kaldırıyor Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, değişiklikler yapmaya devam ediyor. Twitter'da uzun süredir bulunan bir özellik artık kullanılmayacak.

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FOTOĞRAF 8 Twitter, kullanıcıların marka ve kişileri taklit etmek için sahte hesaplar açarak paralı doğrulama sağlaması sebebiyle mavi tik satışını durdurdu. Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamlayan dünyanın en zengin insanı ABD’li milyarder Elon Musk, hemen ardından şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken ‘faturaları ödemek için’ mavi tiki 8 dolara satacağını duyurmuştu. Para karşılığı satılmadan önce mavi tikin amacı, Twitter’da başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamaktı. Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç özelliği taşıyordu. Cuma günü kullanıcılar, mavi tik için yeni abonelik seçeneğinin ortadan kalktığını bildirirken Reuters’a konuşan bir kaynak uygulamadan vazgeçildiğini söyledi. Twitter, şimdilik kimlik sahteciliğiyle mücadele için Musk’ın çarşamba günü bir anda getirip kısa sürede uygulamadan kaldırdığı ‘gri tik’i tekrar yürürlüğe koymuş gibi görünüyor. Musk’ın yaptıkları veya yapmak istedikleri Twitter’da belirsizlik oluştururken reklam verenler platforma çekinceli yaklaşıyor. Örneğin geçen hafta içinde GM, General Mills ve Mondelez International, Musk’ın içerik denetleme kurallarını gevşetebileceği endişesiyle Twitter’dan reklamlarını kaldırdı. Musk’ın perşembe günü şirket çalışanlarına gönderdiği mesaj hakkında Reuters’a konuşan kaynakların aktardığına göre ABD’li milyarder düşen reklam gelirini dengelemek için abonelik gelirini artırmadığı takdirde Twitter’ın ‘yaklaşan ekonomik krizden sağ çıkamayacağını’ düşünüyor. Twitter'da 8 dolar ücretli mavi tik satışı durduruldu Twitter, kullanıcıların markaları ve kişileri taklit etmek için hizmeti kötüye kullanmaları sebebiyle ücretli doğrulamaları durdurdu.

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