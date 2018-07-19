Teknoloji Fenomen baba oğul Mercedesin koltuğunu keserek içini açtı
OTOMOBİL

Mercedes'in koltuğunun içinde neler var: Fenomen baba koltuğu keserek gösterdi

Fenomen baba oğul Mercedes’in koltuğunu keserek içini açtı

Sürekli ellerine geçen şeylerin içini açıp inceleyen fenomen baba oğul bu sefer Mercedes’in Almanya'daki müzesine gitti. Eline aldığı bucakla bir Mercdes Benz S Class serisi aracın şoför koltuğuna girişen baba içinde ne var ne yok hepsini ortaya döktü. İşte Mercdes-Benz S-Class serisi aracın şoför koltuğunun içerisinden çıkan mühendislik harikası sistemler ve parçalar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenomen baba, Mercdes Benz S Class aracın koltuğunu keserek içindeki her şeyi ortaya çıkarıyor.
Fenomen baba, Mercdes Benz S Class aracın koltuğunu keserek içindeki her şeyi ortaya çıkarıyor.

YouTube fenomeni olan baba oğul, paylaştıları video da ellerine geçen ne varsa içini açıp inceliyorlar. Bu sefer Mercedes'in Almanya'daki müzesine giden baba oğul Mercdes-Benz S-Class serisi bir aracın koltuğunu tamamen keserek içerisinde ne var ne yok takipçilerine gösteriyor.

Mercdes Benz S Class serisi aracın koltuğunun içinden çıkanlar!

Aracın şoför koltuğunun sırt kısmına aşağıdan yuları bir bıçak darbesi vuran baba ilk olarak yumuşak pamuksu kaplama ile karşılaşıyor. Lakin koltuğun devamını kesmekte zorlanacağını anlayan baba koltuğu arabadan sökerek dışarıda kesmeye devam ediyor. Yumuşak tabakayı da keserek açan babanın karşısında kullanıcısına “Sıcak taş terapisi” etkisi hissettiren düzenek ortaya çıkıyor. Koltuğun ısı ve basınç oranını ayarlayan bu metal kısım kullanıcının omuz ve bel kısmına denk gelecek şekilde ayarlanmış. Bunun haricinde koltuğun sırt bölgesini açmaya devam eden baba, masaj pedlerine ulaşıyor.

Mercdes Benz S Class serisi aracın koltuğunun sırt kısmının içinden çıkanlar!

Akabinde koltuğun arka kısmını kesmeye başlayan fenomen baba, ilk olarak hava yastığı ve fanlar ile karşılaşıyor. Söz konusu fanlar koltuğa yaslanan şoföre koltuğun sertliğini ayarlamakla görevli.

İşte Mercdes Benz S Class serisi aracın koltuğunun oturma kısmında yer alanlar!

Sonrasında koltuğun oturma kısmını kesen baba, yine yumuşak pamuksu bir kapama ile karşılaşıyor. Kaplamayı da bıçak yardımı ile aşan fenomen babanın karşısına 4 adet fan çıkıyor ve fanları yerinden çıkarıyor. Sonrasında arka tarafta yer alan masaj sistemini kontrol eden beyne ulaşıyor ve yerinden çıkarıyor. Beyni hemen altında ise hava keselerini doldurup boşaltan pompa ile karşılaşıyor.

Koltukla işi tam bitecek olan baba koltuğun alt kısmında bir bölme daha gözüne takılıyor. Ölmeyi açtığında ise içerisinde yangın tüpü çıkıyor.

İşte fenomen baba ve oğlunun Mercdes Benz S Class serisi aracın koltuğunu keserek içindeki parçaları tek tek ortaya çıkardığı görüntü:

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