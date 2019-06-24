Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Teknoloji Ferrariye 5 kez "En İyinin de İyisi" ödülü
OTOMOBİL

Ferrari’ye 5. kez "En İyinin de İyisi" ödülü

Ferrari, FXX-K, 488 GTB, J50 ve Portofino modellerinin ardından bu yıl ikonik konseptin temsilcisi Monza SP1 ile beşinci kez “Best of the Best” (En İyinin de İyisi) ödülüne layık görüldü.

Haber Merkezi AA
Ferrari monza sp1
Ferrari monza sp1

Ferrari, bir ilke imza atarak Red Dot “En İyinin de En İyisi” ödülünü beşinci kez aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisinin en önemli ve en prestijli organizasyonları arasında yer alan “Red Dot Tasarım Ödülleri”nin 2019 sonuçları belli oldu.

Dünyada spor otomobil markaları arasında öne çıkan Ferrari, FXX-K, 488 GTB, J50 ve Portofino modellerinin ardından bu yıl ikonik konseptin temsilcisi Monza SP1 ile beşinci kez “Best of the Best” (En İyinin de İyisi) ödülüne layık görüldü.

Ayrıca Red Dot Ödülleri kapsamında, Ferrari’nin Tasarım Kıdemli Başkan Yardımcısı Flavio Manzoni ve Tasarım Ekibi de “Radius Challenge Cup” mücadelesini kazanarak “Red Dot: Yılın Tasarım Ekibi” ilan edildi. Ferrari, ödüllerini 8 Temmuz tarihinde Almanya’nın Essen kentinde düzenlenecek tören ile alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Dot Award Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Profesör Dr. Peter Zec, Ferrari’nin tasarım ödülleri tarihinde hiçbir otomobilin ulaşamadığı başarıyı yakaladığına dikkati çekti.

Markanın, 2015 ve 2019 yılları arasında, Flavio Monzoni ve Ferrari Design Team’in de tasarımları ile toplam 14 ödül aldığını aktaran Zec, “Ferrari, lüks spor otomobilleri tutku nesnesi haline getirme noktasında diğer otomobil firmalarından daha başarılı. Tasarımcılar benzersiz bir sürüş ve marka deneyimi yaratmak için en ileri teknoloji ile duygusal olarak çekici tasarım dilini kullanıyorlar.” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Ferrari Tasarım Kıdemli Başkan Yardımcısı Flavio Manzoni ise böylesi önemli ödüllerin Ferrari ekibinin tasarım tutkusunu beslediğini ve özgün tasarımların ortaya çıkmasını teşvik ettiğini belirtti.

Ayrıca ödül töreninden dört gün sonra da, Essen kentinde yer alan Red Dot Tasarım Müzesi’ndeki “2019 yılında Tasarım” ve “Çağdaş Tasarım 2019’da Kilometre Taşları” sergilerinin yanı sıra, Ferrari tarafından düzenlenen ve Red Dot Award: Ürün Tasarımı Ödülleri’nin tamamının yer alacağı özel bir sergi de Ferrari tutkunlarıyla buluşacak.

İtiraz süreci başladı

İtiraz süreci başladı

​YSK Başkanı Güven'den seçim sonucu açıklaması.
Gerçekler bilinmeli

​Pakistanlı fizikçi, Mursi'nin ölümüyle ilgili sır perdesini araladı.
Gerekirseyeniden vururuz

Gerekirse
yeniden vururuz

​İran-ABD krizi devam ediyor.
3 girişli<br>mağarada bulundu

3 girişli
mağarada bulundu

​Pençe Harekatı'nda PKK'ya bir darbe daha vuruldu.
F.Bahçe için<br> kritik hafta

F.Bahçe için
kritik hafta

​Sarı lacivertliler UEFA'nın kararını bekliyor.
İstanbul<br> seçimini yaptı

İstanbul
seçimini yaptı

​Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi, İmamoğlu kazandı.
Rus polisi sevinci

Rus polisi sevinci

​Turist sayısında bir milyonluk bir artış yaşanacak.
Türkiye ile görüşüyorlar

Türkiye ile görüşüyorlar

Otomobil devi Volkswagen'den dev yatırım iddiası.

Filistin'i satanlara<br>ortak olmayacağız

Filistin'i satanlara
ortak olmayacağız

Lübnan Meclis Başkanı Berri açıklama yaptı.
LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

​Binlerce öğrencinin meraklı bekleyişi sona erdi.
Liderlerle görüşecek

Liderlerle görüşecek

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik ziyaretler.
İmamoğlu'nu<br>tebrik etti

İmamoğlu'nu
tebrik etti

Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Köprüde takla attı

Köprüde takla attı

​15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kilitlendi.
4 şerit kapatılacak

4 şerit kapatılacak

​50 gün boyunca sadece 2 şerit çalışacak.
Sonuçlar<br>panoya asıldı

Sonuçlar
panoya asıldı

İstanbul seçim sonuçlarında oy oranları netleşti.
Bahçeli'den ilk değerlendirme

Bahçeli'den ilk değerlendirme

'Cumhur İttifakı varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir.'

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.