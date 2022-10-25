General Mobile yeni saati GM Watch’ı tanıttı

Türkiye’nin akıllı mobil çözümlerin öncü markası olan General Mobile, GM Watch ile egzersiz ve sağlık fonksiyonlarına erişim konusunda mükemmel bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. Uzun pil ömrü ile dikkatleri üzerine çeken GM Watch kolayca değiştirilebilir silikon kordonu ile siyah, kırmızı, yeşil ve mavi renk seçenekleri ile tarzınıza uyum sağlıyor.

Tek şarj ile 10 gün sizinle

Manyetik şarj ünitesiyle kolay şarj imkanı sunan GM Watch, şarj edildikten sonra sizlere on gün boyunca kullanım deneyimi sağlıyor. Akıllı bekleme süresi sayesinde aktif olmadığınız zamanlarda güç tüketimini optimize ederek pil ömrünün daha verimli kullanılmasına olanak sağlıyor.

Spor asistanı olarak kullanın

Yürüyüş, koşma, yüzme, tırmanma gibi iç ve dış mekanda yapılabilecek toplam on iki farklı spor moduna sahip olan GM Watch, en iyi spor asistanınız olmak için tasarlandı. Egzersiz verilerinizi CyweeMotion algoritması ile en doğru şekilde kayıt altına alarak analiz ediyor ve egzersizlerinizi daha ileriye taşımak için size rehberlik ediyor. GM Watch fiziksel aktivitelerinize göre harcadığınız kalorileri de takip ederek sağlıklı kalmanıza yardımcı oluyor.

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7/24 sağlığınızın takipçisi

GM Watch adım sayma özelliği sayesinde spor yapmasanız dahi gün içinde kaç adım attığınızı, ne kadar yol kat ettiğinizi ve kaç kalori harcadığınızı takip ediyor. Mükemmel optik sensörleri gerçek zamanlı olarak yüksek doğrulukla kalp atış hızınızı sürekli takip etmenize ve kritik durumlarda sizi uyararak erken önlem almanıza imkan sağlıyor. Ayrıca genel sağlık verisi için önemli bir gösterge olan kandaki oksijen seviyesini de ölçüyor. Tüm bunların yanında GM Watch kaliteli uyku için size rehberlik ediyor. Derin uyku, hafif uyku ve uyanık anlarınızı analiz ederek dinç kalmanıza ve stresinizi yönetmenize yardımcı oluyor.

Akıllı telefon kontrolü bileğinizde

Dairesel tasarıma sahip GM Watch, akıllı telefonunuz ile entegre olarak çalışarak istediğiniz uygulamalarınızın bildirimlerini anlık olarak akıllı saatinizden ulaşmanıza olanak tanıyor. Müzik dinlerken ses seviyesini GM Watch ile kontrol edebilirken, uzaktan kamera fonksiyonu ile fotoğraf çekerek anılarınızı kayıt altına alabilmenizi sağlıyor. GM Watch App ile sağlık ve spor aktivitelerinizin hepsini akıllı telefonunuz üzerinden kolaylıkla takip edebilirsiniz. Verilerinizi analiz ederek kendinize yeni hedefler koyabilir, gelişiminizi yakından takip edebilirsiniz.