Teknoloji Google Earth askeri üsleri yanlışlıkla ortaya çıkardı
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Google Earth askeri üsleri yanlışlıkla ortaya çıkardı

Google Earth 3D Haritalar’ın son güncellemesi ile birlikte Tayvan’daki gizli askeri üsler açığa çıktı. Daha öncede benzer bir durumla karşı karşıya gelen Tayvan yetkilileri, üslerin kamufle edileceğini ayrıca üslerde yer alan gizli bölümlerin kolaylıkla üç boyutlu haritalandırılmasının yapılamayacağını açıkladı.

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Google Earth 3D Haritalar’ın son güncellemesi normalde Taipei, New Taipei, Taoyuan ve Taichung gibi halka açık alanları göstermek içindi.
Google Earth 3D Haritalar’ın son güncellemesi normalde Taipei, New Taipei, Taoyuan ve Taichung gibi halka açık alanları göstermek içindi.

Google Earth 3D Haritalar’ın en son güncellemesi, Tayvan’daki gizli askeri üsleri halka ve düşmanlarına açık şekilde ortaya çıkardı. Yerel gazetelerden gelen bilgilere göre füzeleri içeren tesisler ve ülkenin Ulusal Güvenlik Bürosu üç boyutlu görüntülemeye bile uygun.

Webtekno’nun haberine göre güncelleme normalde Taipei, New Taipei, Taoyuan ve Taichung gibi halka açık alanları göstermek içindi. Şu anda, açığa çıkan üsleri ve füze ateşleyicilerini görüntüleyebilmek hala mümkün. Tayvan ordusunun bu durumun tekrar yaşanmaması için ‘’dersler alacağı’’ bildiriliyor. Buna, ülke üzerindeki diğer askeri üsleri ve yapıları kamuflaj etme çalışmaları da dahil.

Tayvan'da açığa çıkan üslerden biri

Bu olay büyük bir hata gibi gözükse de yetkililer, Tayvanlılar için kaygılanacak bir şey olmadığını ve panik yapmanın gereksiz olduğunu söylüyor. Tayvan’ın Savunma Bakanı yerel bir gazeteye verdiği röportajda "İşin gerçeği, gizli bölümlerin hepsi üç boyutlu haritaların görüntülemekte zorlanacağı yapılar içerisinde" dedi.

Google ve Tayvan’ın bu tür haritalandırma konusunda daha önce karşı karşıya gelmişliği bulunuyor. Tayvan hükümeti 2016 yılında, Google’dan Güney Çin Denizi’nde bulunan Taiping Adası’ndaki askeri üsleri görünürlükten kaldırmasını istemişti. Tayvan hükümetinin geçmişte Apple Haritalar ile de başka bir askeri üssün ortaya çıkması hakkında sorunlar yaşadığı bilinmekte.

Askeri üsleri ortaya çıkarsa da, Google Earth internetteki en popüler uygulamalardan biri olmaya devam ediyor. İndirme sayısı bir milyardan fazla ve oturma odanızın konforunda bütün dünyayı görme imkanı sağlıyor.

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