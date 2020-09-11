Honor'ın yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook Pro'nun özellikleri neler?

Huawei çatısı altında teknolojik ürünler tasarlayan Honor, yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı. Bu ürünlerden yeni dizüstü bilgisayar Honor MagicBook Pro, içerik üreticilerin yaratıcılıklarını ve performanslarını artırmaya yardımcı olmak üzere barındırdığı yeni teknolojiler ve şık tasarımıyla öne çıkıyor.

AMD’nin en yeni nesil 6 çekirdekli Ryzen 5 4600H mobil işlemcisi ve Radeon Vega 6 grafik işlem ünitesine sahip olan MagicBook Pro, zorlu görevlerin üstesinden gelirken bile güçlü bir performans sunuyor. Ultra hızlı 512GB kapasiteli PCIe NVM SSD sürücüsü ve 16GB DDR4 çift kanal belleği ile dizüstü bilgisayar, üst düzey veri aktarım hızını hem dosyaları okurken hem de aktarırken sunuyor.

Honor Magicbook Pro



Şık ve kullanışlı bir yardımcı

Sadece 1,7 kg ağırlığında ve 16.9 mm inceliğindeki Honor MagicBook Pro’yu, tüm güçlü özellikleri hafif bir kasada sunduğu için sırt çantanıza kolayca yerleştirip istediğiniz yere götürebilirsiniz. Uzay Grisi renginde bir alüminyum kasaya sahip olan laptop, fütüristik “X-Yacht” tasarımıyla da şıklığa önem veren kullanıcıların öncelikli tercihi olacak. Tasarımdan ödün vermeyen Honor, kullanıcıların güvenlik ve gizliliğine de aynı hassasiyeti gösteriyor.

Bu yüzden Honor MagicBook Pro, klavyesinde yer alan kamera tuşunun altına gizlenmiş bir pop-up web kamerasına sahip. Böylece kullanıcılar web kamerasını kullanmadıkları zamanlarda bile güvende oluyorlar. Ayrıca üzerinde parmak izi okuyucu barındıran bir güç tuşu sayesinde Honor MagicBook Pro’yu hızlıca açabiliyor ve ekstra bir güvenlik katmanı ekleyebiliyorlar.

Honor MagicBook Pro



Honor MagicBook Pro'nun fiyatı ne kadar?

Türkiye'de fiyatı henüz belirlenmemişken ABD'de 1100 dolar bandında satışa çıktı.