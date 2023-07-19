Liseli öğrencinin büyük başarısı: Türkiye için yaptı ABD'de yarışacak

'ALGORİTMA, GEMİ VE UÇAKLARA DA UYARLANABİLİR'

Fikret Selim Tacettin, bu projeye geçen sene matematik derslerinde gördüğü yöntemleri algoritmaya çevirmekle başladığını belirterek, algoritmanın temel amacının, elektrikli araçların yolda kalma ihtimalini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Bazı elektrikli araçların menzilinin daha kısa olduğunu ve buna uygun bir rotalama yapılması gerektiğini belirten Tacettin, "Bu yüzden belli menzilin altındaki kapasitelere rotalamayı amaçladım. Buna uygun bir algoritma tasarladım. Algoritma gemi, kamyon, uçak gibi farklı araçlara da uyarlanabilir. Bu algoritmanın içerisine bir formül entegre ettim ve bu formül aracılığıyla aracın yükseklik değişimine, çeşitli parametrelere bağlı olarak aracın gidebileceği kapasite değiştirilebiliyor. TÜBİTAK'ta yarıştığım için yalnızca Türkiye örneği için yapmıştım ama tekrar geliştirip bir kod yazdım ve tüm dünyada uygulanabilecek bir hale getirdim. Amerika'da ülkemi temsil edeceğim" dedi.