Liseli öğrencinin büyük başarısı: Türkiye için yaptı ABD'de yarışacak

Elektrikli araçlara şarj rotası çizen navigasyonla ABD'de yarışacak
Ankara Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Fikret Selim Tacettin, dünya genelinde yaygınlaşan elektrikli araçlar için en uygun rotayı; menzil süresi, şarj istasyonları, yol durumu ve çeşitli değişkenleri göz önüne alarak hesaplayan bir algoritma geliştirdi. Tacettin, yazılımı ve tasarımı tamamen kendisine ait olan program ile TÜBİTAK 2023 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın matematik alanında 'Özgün Algoritma Tasarımı' dalında Türkiye 1'incisi oldu. Önümüzdeki aylarda Türk Patent Enstitüsü'ne patent başvurusu yapacağını belirten Tacettin, 11-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek Intel ISEF'de (Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı) Türkiye'yi temsil edecek.