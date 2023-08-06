Musk duyurdu: 'Kafes dövüşünü' canlı yayımlayacak

Mark Zuckerberg - Elon Musk
Elon Musk, X platformundan yaptığı açıklamada, "Zuck ve Musk'ın dövüşü, X üzerinden canlı yayımlanacak. Elde edilen tüm gelir, gaziler derneğine bağışlanacak." bilgisini paylaştı.
Başka bir paylaşımında da tüm gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlandığını belirten Musk, "İdman yapmak için vaktim yok, o yüzden ağırlıkları iş yerime getirdim." ifadesini kullandı.
- Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.