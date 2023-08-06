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Teknoloji

Musk duyurdu: 'Kafes dövüşünü' canlı yayımlayacak

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yapacakları "kafes dövüşünü" X platformu üzerinden canlı yayımlayacağını ve gelirini gaziler derneğine bağışlayacağını duyurdu.

15:18 . 6/08/2023 Pazar
AA
Mark Zuckerberg - Elon Musk

Mark Zuckerberg - Elon Musk

Elon Musk, X platformundan yaptığı açıklamada, "Zuck ve Musk'ın dövüşü, X üzerinden canlı yayımlanacak. Elde edilen tüm gelir, gaziler derneğine bağışlanacak." bilgisini paylaştı.

Başka bir paylaşımında da tüm gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlandığını belirten Musk, "İdman yapmak için vaktim yok, o yüzden ağırlıkları iş yerime getirdim." ifadesini kullandı.

  • Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.



#elon musk
#Mark Zuckerberg
#X
#kafes dövüşü
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