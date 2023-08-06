Musk duyurdu: 'Kafes dövüşünü' canlı yayımlayacak

Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.