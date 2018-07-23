Teknoloji Peugeot 508in hibrid versiyonu gün yüzüne çıktı
OTOMOBİL

Peugeot 508'in hibrid versiyonu gün yüzüne çıktı

Peugeot 508’in dizel ve benzinli motorlarının yanında hibrit versiyonu da çok tercih edilecek gibi görünüyor. 2018’in ilk çeyreğinde tanıtılan yeni Peugeot 508, tasarımı ve teknik özellikleriyle bu yıla damgasını vurmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Peugeot 508 Hybrid'in 50 km saf elektrik menzilinin olması bekleniyor.
Peugeot 508 Hybrid'in 50 km saf elektrik menzilinin olması bekleniyor.

Fransız otomobil üreticisi Peuget’un tasarım ve donanım anlamında bu yıla damga vuran modeli 508, bu yıl yaptığı değişikliklerle olumlu tepkiler aldı. 2018 Peugeot 508, üç farklı motor teknolojisiyle satışa sunuluyor. Benzinli kısmında 1.6 litre, dizel kısmında ise 1.5 ve 2.0 litrelik seçenekleri olan aracın hibrit versiyonu da takip ediliyor. Aracın hibrit versiyonu Plug-in yani kablo ile şarj edilecek ve günümüz şartlarına kolay uyum sağlayacağa benziyor.

Geleceğin otomobillerine güç verecek alternatif yakıtlar
TEKNOLOJİ
Geleceğin otomobillerine güç verecek alternatif yakıtlar

Peugeot 508 Hybrid’in teknik detaylarının yanı sıra en çok ne zaman tanıtılacağı merak ediliyor. Aracın 2020’de tanıtılacağı söylentileriyle gelen versiyon önümüzdeki yıl resmen tanıtılacak. Yeni motor seçeneği 1.6 litre benzinli ve elektrikli motor desteğiyle gelecek. Ön tekerler gücünü benzinli motordan alırken, elektrikli motorlar arka tekerlere güç verecek. Bu sayede 4 tekerden çekiş gücü kazanacak olan araç toplamda 300 beygir gücünde olacak.

Hibrit motora sahip olan araçlar genelde şehir içi ulaşımda kullanılıyor. Mercedes ve BMW’nin üst segment araçlarında kullandığı teknoloji 50-60 km saf elektrik menzili sunuyor. Peugeot 508 Hybrid’in de saf elektrik menzilinin 50 km civarında olması muhtemel.

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