Teknoloji Samsung Galaxy Watch yanlışlıkla resmi sitesinde paylaştı
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Samsung Galaxy Watch yanlışlıkla resmi sitesinde paylaştı

Samsung, dün resmi sitesinde tanıtımına az bir süre kalan 'Galaxy Watch (42mm) Rose Gold (Bluetooth)' akıllı saatini yanlışlıkla paylaştı. Yapılan paylaşımda yeni tanıtılacak olan saatin görselinin haricinde sadece bir adet renk seçeneği göründü. Saate dair başka herhangi bir paylaşım yapılmadan söz konusu paylaşımda kısa bir süre sonra siteden tamamen kaldırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galaxy Watch
Galaxy Watch

Sızıntı haberlerin art arda geldiği şu dönemde çıkan sızıntılar tanıtımı yapılacak ürünlerde yapılan değişimleri, cihazın nasıl olacağına dair meraklılarına fikir veriyor. Hatta sızıntı adı altında yapılan paylaşımların çoğunun artık tanıtılacak cihazların neredeyse birebir aynı çıkması herkesin tanıtım öncesi sızıntı bilgilerin takip edilmesine neden oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’ta buna benzer bir şey yaptı. Lakin bu seferki paylaşım sızıntı bilgi değil. Samsung’un resmi sitesinde dün 'Galaxy Watch (42mm) Rose Gold (Bluetooth)' bir süreliğine belirdi ve üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra siteden kaldırıldı. Söz konusu durumun kasıtlımı yapıldığı veya yanlışlıkla mı paylaşıldığına dair hiçbir bilgi bulunmuyor. Lakin tanıtımına az bir süre kala Samsung’un yaptığı bu hata 'Galaxy Watch (42mm) Rose Gold (Bluetooth)' akıllı saatin nasıl olacağını gözler önüne serdi.

Resmi sitede yapılan paylaşımda fiyat bilgisi, ürün özellikleri gibi bilgiler bulunmuyordu. Paylaşımda sadece 'Rose Gold' renk seçeneği görünüyordu. Yine de tanıtım sonrası 3 veya 4 farklı renk seçeneği ile gelmesi beklenen akıllı saatin sadece bir renk seçeneğinin paylaşıldığı düşünülüyor. Kesin bilgiye ulaşabilmek için ise ürünün resmi olarak tanıtılmasını beklememiz gerekiyor.


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