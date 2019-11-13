Şiir yazan yapay zeka geliştirdiler: Şimdiye kadar yazılmamış şiirleri yazıyor

Kayseri’de 2 lise öğrencisinin geliştirdiği yapay zeka, hafızasındaki 11 bin kelimeden şimdiye kadar yazılmamış şiirleri yazıyor.

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencilerinden Tarık Mut ve Yusuf Emir Kaya, projeleri hakkında bilgi verdi.

Şimdiye kadar yazılmamış şiirleri yazıyor

Şiir yazan bir yapay zeka geliştirdiklerini söyleyen Tarık Mut, “Bu yapay zeka için öğrenebilen bir algoritma yazdık. Öğrenebilen algoritmayı eğitti ve 93 tane şair ekledik. Şu anda 11 binden fazla kelime biliyor ve 12 binden fazla da bu kelimeler arasında bağlantılar var. Bu bağlantılar ile anlık olarak dünya üzerinde hiç yazılmamış bir şiiri tek bir tuşla yazabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yusuf Emir Kaya ise “Biz şiirleri yazarken 2. Yeni edebiyatındaki şiirleri seçtik. Çünkü bu 2. Yenide kafiye yok. Bu da bizim bilgisayarın işini kolaylaştırıyor ve üslup olarak daha kolay. Böylelikle bilgisayarın işini daha da kolaylaştırdık” dedi.

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