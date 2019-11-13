Hayat Yeşil rekor
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Yeşil rekor

Guinness Rekorlar Kitabı, Çorumluların “Geleceğe Nefes” kampanyasında 1 saat içinde tam 303 bin 150 fidan dikerek dünya rekoru kırdığını tescil etti. Rekor belgesini Guinness yetkililerinden alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Geleceğe nefes, ilk dünya rekorunu kırdı. Ağaç ve orman sevgisi açısından dünyaya örnek bir seferberlik oldu” dedi. Rekor daha önce 232 bin 647 fidanla Endonezya’ya aitti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekir Pakdemirli, etkinlik kapsamında 3 yaşında bir çocuğun fidan sulaması ve bir dedenin bastonuyla yamaçta fidan dikmesine ilişkin fotoğrafları görünce duygulandığını kaydetti.
Bekir Pakdemirli, etkinlik kapsamında 3 yaşında bir çocuğun fidan sulaması ve bir dedenin bastonuyla yamaçta fidan dikmesine ilişkin fotoğrafları görünce duygulandığını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım’da gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde Çorum’da, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığını açıkladı. Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen basın toplantısında Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinden belgeyi aldı.

Pakdemirli, “Geleceğe nefes, ilk dünya rekorunu kırdı. Ağaç ve orman sevgisi açısından dünyaya örnek bir seferberlik oldu. Böyle bir projenin ilgi göreceğini bilerek yola çıktık ama bu kadar yoğun olacağı, bu işin bizlerin değil bir memleket meselesi haline geleceği konusunda da bu kadar büyük beklenti içerisinde değildik. Bu anlamda vatandaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadesini kullandı.

Belgeyi Guinness yetkililerinden alan Bakan Bekir Pakdemirli, “Sırada bir rekor daha var” dedi.

ONLİNE FİDAN ALBÜMÜ OLACAK

Sırada bir rekor denemesi daha olduğunu söyleyen Pakdemirli, “Dün Guinness rekor denemesine Çorum’da hep beraber şahitlik ettik, daha önce Endonezya’ya ait olan 232 bin 647 fidanla ‘1 saatte en fazla fidan dikme’ rekorunu dün kırarak Türkiye adına tescil ettirmiş olduk. Diğer bir Guinness rekorundan daha bahsettik, dünyanın en büyük online fidan diken insan fotoğrafı albümü 11 Kasım’da fidan dikenlerin dikim süresi üç saat içerisinde ve sonrasında çektikleri insan fotoğraflarını da gelecegenefesalbum.com sitesine yüklemelerini söylemiştik, bu yüklemeler hala devam ediyor. Bu yüklemeler henüz tamamlanmış değil. Bunun sonuçları da inşallah tam anlamıyla, teknik gereklilikleri yerine getirdikten sonra Guinness tarafından tescil edilecektir diye düşünüyorum” dedi. Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici de Çorum’da 1 saat içinde en çok ağaç dikme rekorunun kırıldığına tanıklık ettiklerini belirtti.

Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz

Halil İbrahim Aşgın

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında, “1 saatte en fazla fidan dikme” rekorunun tescil edildiği Çorum’da dünya rekorunun kırılmasının sevinci yaşanıyor. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, rekor denemesi için tüm Çorum’un seferber olduğunu söyledi. Hedeflerinin üzerinde 303 bin 150 rakamına ulaştıklarını belirten Aşgın, Endonezya’ya ait rekoru Türkiye’ye getirdiklerini dile getirdi. Bir saat içinde ilmek ilmek dokurcasına 303 binin üzerinde fidanı toprakla buluşturduklarını anlatan Aşgın, “Dünyanın merkezi olarak ifade edilen Çorum’un bu unvanı, rekorla tekrar tescillemiş oldu. Ayrıca, ‘Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz’ sözünü de tekrar ispat etmiş olduk. Emeği geçenlerin tamamına teşekkür ediyorum” dedi. Kent merkezinde yaşayanlar da rekordan dolayı sevinç yaşıyor. Vatandaşlardan Sümeyye Çelik, “Hem Türkiye hem de Çorum için çok güzel bir kampanya oldu” diye konuştu.

Etkinlikte mezar keşfi

  • Batman
  • Batman’da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikme sırasında Batman Üniversitesi Batı Raman kampüsündeki alanda, oda şeklinde mezar ve 4 iskelet bulundu. Batman’da ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında 19 ayrı noktada 57 bin fidan dikildi. Fidan dikme sırasında Batman Üniversitesi Batı Raman kampüsündeki fidan dikim alanında iş makinesi tarafından oda şeklindeki mezarda 4 iskelet bulundu. İskeletler arkeologlar gözetiminde çıkartılarak müzeye götürüldü.

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