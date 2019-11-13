Hayat Kelamın en güzeli bizde
KÜLTÜR SANAT

Kelamın en güzeli bizde

Hattat Hüseyin Kutlu’nun öğrencileri tarafından yazılan levhalardan oluşan “Kırk Hadis” sergisi Yıldız Holding Çamlıca Seminer ve Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı. Kutlu, “Dünyaya vereceğimiz o kadar tesirli mesajlar vardır ki bunu kendi sanatlarımızla vermeliyiz. Çünkü kelamın en güzeli, Allah’ın kelamı bizde. Her şey onda var” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“40 Hadis” sergisi, Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu’ndan telefonla randevu alınarak 5 Şubat’a kadar gezilebilecek.
“40 Hadis” sergisi, Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu’ndan telefonla randevu alınarak 5 Şubat’a kadar gezilebilecek.

Hattat Hüseyin Kutlu’nun öğrencileri tarafından yazılan levhalardan oluşan “Kırk Hadis” sergisi açıldı. Yıldız Holding Çamlıca Seminer ve Sergi Salonu’ndaki açılışa, iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Hüseyin Kutlu tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın öncülüğünde klasik üslupla hazırlanan sergide 18 hattat ve 21 müzehhibin üretimleri yer alıyor.

Hat sanatı

DEKORATİF DEĞİL

Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle açılan sergi, Hz. Muhammed’in tüm dünyaya iyilik yayan, doğru davranışları teşvik edici hadisi şeriflerinden ilhamla hazırlanan eserlerden oluşuyor.

Sergi açılışında konuşan Hüseyin Kutlu İslam sanatlarının ihya olmadığı ve son zamanlarda bir nostaljiden öteye geçemediği yorumunu yaptı. Hat levhalarının sadece dekoratif bir unsur olarak bulundurulmaması gerektiğine vurgu yapan Kutlu, “Bugün bizim dünyaya vereceğimiz o kadar tesirli mesajlar vardır ki bunu kendi sanatlarımızla vermeliyiz. Dünyaya mesaj vermeliyiz ve gündemi takip etmeliyiz. Konulu sergiler yapmalıyız. Çünkü kelamın en güzeli, Allah’ın kelamı bizde. İçinde olmayan, bize hitap etmeyecek ne var? Yok. Her şey onda var” ifadelerini kullandı. Kutlu, konuşmaların ardından “El-emin; samimiyet ve güven” temalı eserlerin detaylarını davetlilere anlattı.

Etkinlikte, Arapça’nın yanısıra Türkçe, Japonca, Çince, Rusça, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Farsça ve Almanca tercümelerle sergiye paralel olarak hazırlanan “Kırk Hadis” kitabının tanıtımı da yapıldı.

Fotoğraflarla yol öyküsü

  • “Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” başlıklı sergi
  • Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, fotoğrafın bulunması ve ilk fotoğraf gezisinin gerçekleşmesinin 180. yılında çağdaş bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü Engin Özendes’in üstlendiği “Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” başlıklı sergi, 1839 yılında gerçekleşen ilk fotoğraf gezisinin izlediği rotayı günümüz teknikleriyle yeniden keşfeden 10 fotoğraf sanatçısının farklı yorum ve bakış açılarını bir araya getiriyor.. Sergi, usta fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay’ın aynı rota üzerindeki tarihi kentlerde çektikleri fotoğrafları bir araya getiriyor.

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