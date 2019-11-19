Tehlikeyi sürücüden önce hisseden 'kahin Japon' Mazda 3

2013 yılında çıkardığı kasayı güncelleyerek günümüze kadar getiren Mazda, 3 serisinde gerçekten iddialı. Led farlar ve keskin çizgilerle göze çarpan dış tasarım, kısa sürede ilgi odağı olmayı başarıyor.

Test sırasında "Çok güzelmiş. Fiyatı ne kadar acaba. Şık duruyor" yorumlarıyla sıkça karşılaştık. Pek çok modelin olduğu bir otoparkta dahi, diğer araçların arasında kolayca fark edilebiliyor.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi çok hızlı hareket ediyor. Diğer modellerde olduğu gibi, aracın kilitlenmesi için çok uzaklaşmak şart değil. Araçtan indikten sonra, eğer anahtar cebinizdeyse ilk aşamada küçük bir ikazla "Buradayım" diyor. Birkaç adım uzaklaştığınızda kilitlendiğini yine küçük bir ikazla size bildiriyor. Eğer kilitlenmesine engel bir durum varsa (Kapı açık vs) yine bu konuda sizi uyarıyor.

Biniş de oldukça kolay. Cebinizdeki anahtarla yaklaştığınız Mazda 3'ün kapısındaki küçük buton, kilidi açıyor. Araca bindiğinizde ise her şey hazır. Tek yapmanız gereken frene basarak 'start' tuşuna dokunmanız.

C segmentteki rakiplerine göre Mazda 3, özellik yönünden tatmin edici düzeyde. Sürücü koltuğu tam elektrikli.

Öndeki her iki koltukta ısıtma sistemi mevcut. Özellikle sabah ilk sürüşlerde oldukça işe yarıyor. Arka havalandırma, diğer yolcuların konforu için güzel bir detay.

Multimedya sistemi basit ve şık. Sesli komut sistemi ile telefon listenizi ve mesajlarınızı yönetebiliyorsunuz. Ancak malesef Türkçe desteği ve klima gibi diğer sistemlere erişimi yok.

Aracın iç tasarımı sürücüyü önceleyen bir anlayışla tasarlanmış. Tüm düğmelere, ekranlara, aynalara ulaşımınız çok kolay.

Hatta şeffaf bir zeminde tüm bilgileri size sunan Head-up Display sayesinde, neredeyse sağa sola bakmanıza gerek kalmıyor. Hızınızı, öndeki aracı takip mesafenizi, kör nokta uyarınızı, şerit ikazını anlık olarak size bu ekran bildiriyor. Böylece gözünüzü yoldan ayırmıyorsunuz.

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Aracın akşam görünümü de olukça etkileyici.

Gayet performanslı kullandığımız Mazda 3'ün yakıt tüketimi şehir içi açısından başarılı. Testimiz süresince 8.2 litre ortalamayı gördüğümüz aracı, dip gazlamalar ve ani frenlemelerle denediğimizi hatırlatmakta fayda var.

Cimri sayılabilecek bu tüketime sahip Mazda 3, performans yönünden mucizeler yaratmasa da sizi şımartmayı başarıyor.

Özellikle vitesin hemen yanındaki bir tuşla sport moda geçildiğinde, aracın adeta kimyası değişiyor. Direksiyon hareketleri daha çevik, gaz tepkileri daha hassas haline geliyor.

Vites geçişleri ve devir oranları gayet tatminkar. Direksiyonun arkasındaki kulakçıklarla manuel olarak vites geçişlerini kontrol edebiliyorsunuz. Aynı işlem yine vites kolundan da yapılabiliyor.

Fren sistemi gerçekten bir mühendislik harikası. Ani gelişen hareketliliği hızlıca okuyan model, tehlikeyi önceden fark edip freni sizin için hazırlıyor.

Frene bastığınızda zaten pedalın altı dolmuş oluyor. Bu sayede zaman kaybetmeden frenleme sağlanıyor. Tabi bu sırada öndeki araca ya da cisme aşırı yaklaştıysanız Head-up Display'den görüntülü ve sesli uyarı yapılıyor.



Adaptif hız sabitleyiciyi şehir içi trafikte yüzlerce kez denedik. 1-2 defa gelişen ani hareketlilik hariç oldukça başarılı bir performans sergileyen sistemle ilgili eleştirimiz 25 km'nin altında çalışmaması. Haricinde, takip mesafesinin korunması ve hızlanma-yavaşlamadaki seriliği bizden takdir kazandı.

Şerit takip sistemi hızlı çalışıyor. Olası dalgınlık anında şeritten çıkma durumuna karşılık sizi sesli ve görüntülü uyarıyor. Asistan sistemini devreye almanızla bu uyarı, müdahale boyutuna geçiyor. Sizi şeritte tutmak için direksiyon sistemi devreye giriyor. Ancak bu müdahale otonom sürüş düzeyinde değil. Aracı şeride soktuktan sonra 'direksiyonu tutun' uyarısıyla komutayı yine size bırakıyor.

Vites geçişlerini çift kavramalı şanzımanlarla karşılaştırmak haksızlık olur. Ancak geçişler oldukça yumuşak ve seri. Özellikle sport modundaki performansı şaşırtıcı düzeyde.

Mutimedya sistemi ekranı tam ortada konumlandırılmış. Tüm yönetim konsoldaki joystic ve direksiyondaki düğmelerde. BOSE müzik sistemi yüksek desibellerde bozulma olmadan, müzik dinlemek mümkün. Özellikle bass ve tizlerdeki temizilik etkileyici düzeyde. Bunda kapı içi yalıtımın ve kullanılan malzemenin de payı büyük.

Yol sesi, C segmenti bir araca göre oldukça az. 80 km'ye kadar rüzgar sesi ve yol sesi yok denecek kadar az. 120 km ile 150 km hız arasındaki ses düzeyi arasında büyük bir fark yok. Yüksek hızlarda, düşük gürültü ile seyretmek mümkün. Motor da ayrıca sessiz çalışıyor.