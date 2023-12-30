|
Teknoloji

Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı: Çelik gövde eleştirilmişti

Tesla'ya ait Cybertruck'ın karıştığı ilk kaza Perşembe günü Kaliforniya'da meydana geldi. Kaza sonucunda çarpıştığı araç hurdaya dönerken Cybertruck'ın hasar almadığı kaydedildi. Raporda kaza sırasında Cybertruck'ın otonom modda sürüş yapmadığı belirtiliyor.

13:59 - 30/12/2023 Cumartesi
Diğer
Tesla Cybertruck.
Tesla Cybertruck.

Elon Musk uzun süredir Tesla'nın Cybertruck otomobilinin "üstün gücü ve dayanıklılığı" ile övünüyordu. Yeni elektrikli aracın ilk kazası bu perşembe günü Kaliforniya'da gerçekleşti.


Tesla'nın elektrikli fütüristik aracı ve bir Toyota Corolla'nın karıştığı kazayı Cybertruck küçük eziklerle atlattı. Çarpıştığı Corollla'nın ise ön tarafının büyük hasar aldığı görülüyor.



Karşı tarafa geçerken Cybertruck'a çarptı


Kaza Toyota sürücüsünün karşı şeride geçmesi ve Cybertruck'a çarpması sonucu meydana geldi.


Polis raporunda, "Tesla Cybertruck'un otonom modda çalıştırıldığı görünmüyor" ifadesine yer verilirken, yalnızca Tesla sürücüsünün hafif bir yaralanma şüphesi taşıdığı ve tıbbi müdahaleyi reddettiği belirtildi.

Aynı caddede seyir halinde olan bir başka sürücü de kazanın yanından geçerken çektiği araçların fotoğraflarını paylaştı.


Elon Musk, Cybertruck'ı halka tanıtırken "kıyamete dayanıklı" ifadelerini kullanmıştı ve çeşitli silahlarla vurulmasını da içeren gösterilerde aracı teste tabi tutmuştu.



Çelik gövde eleştirilmişti


Araç, Ultra-Hard 30X Cold-Rolled paslanmaz çelikten üretilen kabuk ve zırhlı camlara sahip. Tesla Cybertruck'ın paslanmaz çelik malzeme ile üretilmesi ve epey ağır bir yapıya sahip olması karışacağı kazalarda büyük can ve mal kayıplarının yaşanabileceği eleştirilerine neden olmuştu.


Üç farklı versiyonla satışa çıkan Cybertruck'ın arkadan itişli başlangıç modeli 402 km, dört tekerden çekişli çift motorlu versiyonu 547 km menzil ve daha sona gelecek olan üç motorlu versiyonu ise 515 km menzil vadediyor. Ayrıca araca eklenebilecek ek batarya modülü ile menzil artırılabiliyor.


#Tesla
#Tesla Cybertruck
#Kaza
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
4 OCAK 2024 A101 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Elektrikli Motorlu Bisiklet, IP Kamera, Bluetooth Kulaklık, HD Android TV’ler…