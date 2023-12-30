Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı: Çelik gövde eleştirilmişti

Elon Musk uzun süredir Tesla'nın Cybertruck otomobilinin "üstün gücü ve dayanıklılığı" ile övünüyordu. Yeni elektrikli aracın ilk kazası bu perşembe günü Kaliforniya'da gerçekleşti.





Tesla'nın elektrikli fütüristik aracı ve bir Toyota Corolla'nın karıştığı kazayı Cybertruck küçük eziklerle atlattı. Çarpıştığı Corollla'nın ise ön tarafının büyük hasar aldığı görülüyor.









Karşı tarafa geçerken Cybertruck'a çarptı





Kaza Toyota sürücüsünün karşı şeride geçmesi ve Cybertruck'a çarpması sonucu meydana geldi.





Polis raporunda, "Tesla Cybertruck'un otonom modda çalıştırıldığı görünmüyor" ifadesine yer verilirken, yalnızca Tesla sürücüsünün hafif bir yaralanma şüphesi taşıdığı ve tıbbi müdahaleyi reddettiği belirtildi.

Aynı caddede seyir halinde olan bir başka sürücü de kazanın yanından geçerken çektiği araçların fotoğraflarını paylaştı.





Elon Musk, Cybertruck'ı halka tanıtırken "kıyamete dayanıklı" ifadelerini kullanmıştı ve çeşitli silahlarla vurulmasını da içeren gösterilerde aracı teste tabi tutmuştu.









Çelik gövde eleştirilmişti





Araç, Ultra-Hard 30X Cold-Rolled paslanmaz çelikten üretilen kabuk ve zırhlı camlara sahip. Tesla Cybertruck'ın paslanmaz çelik malzeme ile üretilmesi ve epey ağır bir yapıya sahip olması karışacağı kazalarda büyük can ve mal kayıplarının yaşanabileceği eleştirilerine neden olmuştu.





Üç farklı versiyonla satışa çıkan Cybertruck'ın arkadan itişli başlangıç modeli 402 km, dört tekerden çekişli çift motorlu versiyonu 547 km menzil ve daha sona gelecek olan üç motorlu versiyonu ise 515 km menzil vadediyor. Ayrıca araca eklenebilecek ek batarya modülü ile menzil artırılabiliyor.



