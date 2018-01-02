Tesla'nın 'pick-up'ı uçakta görüntülendi

Tesla’ elektrikli kamyon modeli Semi’yi 2019 yılında piyasaya sürecek. Ünlü girişimci Elon Musk, Semi’den sonra elektrikli bir kamyonet üretmek istediğini söyledi. Hürriyet'in haberine göre Tesla’ya ait pikap modeli Detroit’e gitmek için havalanan bir Boeing kargo uçağında görüntülendi.

Uçağın içinde görüntülenen araçlar Semi kadar büyük değil ve üstlerinde test araçlarındaki gibi kamuflajlar bulunuyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Detroit Otomobil Fuarında yeni Tesla kamyonetler tanıtılabilir.

TEKNOLOJİ Tesla bir Türk firması ile gizli anlaşma yaptı

Elon Musk, Twitter’da geçtiğimiz hafta elektrikli pikap isteyen bir kullanıcıya cevap olarak, “Model-Y’den hemen sonra bir pikap üreteceğimize söz veriyorum. Ana tasarım ve mühendislik unsurları neredeyse 5 yıldır aklımda, yapmak için can atıyorum” demişti. Musk’ın bu açıklamasından sonra gözler Tesla’ya çevrildi.

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Şimdiye kadar büyük siparişler alan elektrikli kamyon Model-Y’nin 2019 ortalarında üretilmesi bekleniyor. Bu modelden sonra aynı platformda pikap modelinin üretilebileceği tahmin ediliyor. Tesla’nın elektrikli modeli eğer üretilecekse, Ford F150’den daha büyük olacağı söyleniyor. Musk ise aracın beklenmedik sürprizlerle gelerek ezber bozacağını belirtiyor ancak hiçbir teknik detay paylaşılmadı.