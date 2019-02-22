Uyumsoft Genel Müdürü Şahin: Bulut teknolojileri güvenli sistemlerdir

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Hüseyin Şahin, bilgi güvenliği konusunun gelecek dönemin en temel konularından birisi olacağını ifade etti.

Uyumsoft firmasının bilgi güvenliği için, yatırım, eğitim ve sertifikasyon konularında ciddi yatırımlarının bulunduğunu kaydeden Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, şunları söyledi:

“Bilişim şirketleri veriye dayalı bir iş yaptığı için, bilgi güvenliği önemlidir. Kurumumuzda genel müdürden sekreteryaya kadar tüm departmanlarımız bu konuda farkındalık eğitimleri almasının yanı sıra, çalışanlarımız ile gizlilik sözleşmelerimiz var. Firma olarak, kendi data centerımızı kurduk. Kendi donanımlarımız ile kurduğumuz “Uyumsoft Data Center”ı, Gebze ve Ankara’daki Turkcell’in data center binalarının içerisindedir. Kendi data centerımızda, 8 binden fazla müşterimize aktif olarak hizmet veriyoruz. Firmamızın 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin aralarında bulunduğu gerekli tüm sertifikasyonları mevcuttur. Son 4 yıldır bulut sistemleri çok büyüyor ve gelecekteki işlerin yüzde 95’i bulutta olacak. Nitekim bulut teknolojileri, bilgi güvenliği açısından daha güvenli sistemlerdir. Bireyler ve kurumlar aynı zamanda ekonomik olduğu için bulut teknolojilerinden hizmet almaya başlamışlardır. Bir diğer konu da, data center yatırımları genelde Telekom firmaları tarafından yapılmaktadır. Bilişim sektöründe kendi data center yaptırımını yapan az sayıdaki firmadan birisi Uyumsoft’tur” dedi.

İşletmeler, bu yıl bulut bilişime 5 milyar TL ayıracak

Bulut teknolojilerinin güvenli, ekonomik, güncel, hızlı ve kesintisiz hizmet sunduğunu ifade eden Hüseyin Şahin, bu yıl binlerce işletmenin bulut çözümlerine yatırım yapacağını ve yaklaşık 5 milyar TL bütçe ayıracağını söyledi.

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Önümüzdeki 5 yıl içerisinde işletmelerin %95’nin bulut tabanlı çözümlerden yararlanıyor olacağını anlatan Hüseyin Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

“İşletmeler, iş çözümlerini satınalma yapmak yerine, bulut’tan hizmet almayı tercih etmeye başladılar. Böylece bir yandan kullandıkları kadar para öderlerken, diğer yandan güvenli bir ortamda verilerini tutarak ciddi bir donanım altyapısı kurma ihtiyaçları da gerekmiyor. Uyumsoft olarak bizler de, büyümekte olan KOBİ’ler için bulut ürünlerimiz olan EkoTicari ve EkoHR’ı, pazarın hizmetine sunduk. Geçen yılın son çeyreğinde de Banka Bakiyem ürünümüzün lansmanını yaptık. Bu yıl ve gelecekte, yeni bulut servislerimizi pazara çıkarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türk yazılım sektörünün gelecek birkaç yıl içinde bulut çözümler ile dünya pazarlarında daha etkin rol alacağının altını çizen Hüseyin Şahin, Uyumsoft’un bulut tabanlı iş çözümlerini, gelecek dönemlerde Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler, Avrupa ülkeleri dahil geniş bir coğrafyada pazara sunacaklarını sözlerine ekledi.