Yandex yapay zeka destekli arama motorunu tanıttı

Yandex Türkiye, yapay zeka destekli yeni arama motorou Yazeka'yı tanıttı. Arama sonuçları, internetteki çok sayıda kaynakta bulunan verilerden derlenen yapay zeka tarafından oluşturulmuş özetler şeklinde geliyor. Yapay zeka tarafından üretilen tüm yanıtlar güvenilir alıntılarla destekleniyor ve kullanıcıların daha derine inme ihtiyacı hissettiklerinde referansları keşfetmelerini sağlıyor.

İletişimin doğal dilini anlıyor

Yapay zeka destekli yanıtlar, özellikle yanıtı tek bir kaynakta bulunmayan karmaşık sorgularda büyük fayda sağlıyor ve kullanıcının zamandan tasarruf etmesine yardımcı oluyor. Yazeka ile Yandex Search, iletişimin doğal dilini anlayacak şekilde geliştirildi. Bir şey sormak için, sorgunuzu aklınıza geldiği şekilde yazabilirsiniz ve algoritmalar yardımıyla soru normal arama sorgusuna dönüştürülecek.

Arama süresi kısalıyor

Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yeni bir arama çağına giriş yapıyoruz. Günümüzde arama, sadece bir bilgi alma aracı değil, karmaşık sorgulara yerel bağlam ve kültürü göz önünde bulundurarak yanıt veren bir bulma motorudur. Yazeka ile Yandex Search, yeni bilgileri keşfetmek ve araştırmak için gereken süreyi kısaltarak Türk kullanıcıların bilgiye erişim ve karar verme biçimlerini değiştiriyor.”

Türkiye bölgesel operasyonların merkezi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat da Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği ekonomik büyüme ve yatırım ortamına dikkati çekerek, Yandex'in Türkiye pazarına girişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Polat, Türkiye'nin yatırımcılar için önemli bir merkez olduğuna işaret ederek, "Türkiye, son 20 yılda ortalama yüzde 5,4 büyüme kaydederek dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuştur. Bununla birlikte, Türkiye, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun kesişimindeki stratejik konumuyla, 1,3 milyar insana erişim sağlayan bir pazar sunmaktadır. O yüzden son dönemde birçok uluslararası firma Türkiye'yi sadece Türkiye pazarı için değil, bölgesel bir üs olarak da tercih etmekte" değerlendirmesinde bulundu.



